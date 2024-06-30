Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2024 Pazar, 10:59
Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

İktidarın yol açtığı yüksek enflasyondan ötürü 2 yıldır konut kiralarında tavan zam oranı uygulanıyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

8 Haziran 2022'de 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı. 

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranının temmuz ayında sona ermesi bekleniyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Milyonlarca yurttaş, 2 Temmuz 2024'te sona erecek düzenleme sonrası yeni dönemde kira artışlarının nasıl olacağını merak ediyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Buna göre, uygulama yürürlükten kalkınca kira artışı eski sisteme dönecek. 

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Böylece kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık TÜFE ortalaması belli olacak. 

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Bu oran temmuzdan itibaren konut kiraları için yeniden zam oranının üst sınırı olacak. 

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Temmuzdan önce yenilenen sözleşmelerde ise tavan zam oranı uygulamasının kalkmasının ardından yeni bir zam yapılamayacak. 

Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!

Ev sahibi ve kiracılar yeni zam dönemi için bir sonraki sözleşme yenileme dönemini bekleyecek.

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