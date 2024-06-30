Ev sahibi ve kiracılar dikkat... Konut kiralarında yeni dönem başlıyor!
İktidarın yol açtığı yüksek enflasyondan ötürü 2 yıldır konut kiralarında tavan zam oranı uygulanıyor.
8 Haziran 2022'de 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı.
Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranının temmuz ayında sona ermesi bekleniyor.
Milyonlarca yurttaş, 2 Temmuz 2024'te sona erecek düzenleme sonrası yeni dönemde kira artışlarının nasıl olacağını merak ediyor.
Buna göre, uygulama yürürlükten kalkınca kira artışı eski sisteme dönecek.
Böylece kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık TÜFE ortalaması belli olacak.
Bu oran temmuzdan itibaren konut kiraları için yeniden zam oranının üst sınırı olacak.
Temmuzdan önce yenilenen sözleşmelerde ise tavan zam oranı uygulamasının kalkmasının ardından yeni bir zam yapılamayacak.
Ev sahibi ve kiracılar yeni zam dönemi için bir sonraki sözleşme yenileme dönemini bekleyecek.
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