Emtia fiyatları artan dolar talebiyle geriledi
Fed tutanaklarında şahin politikaya devam edileceğine işaret edilmesi ile artan dolar talebi, emtia piyasalarında geçen hafta gerilemeye neden oldu. Geçen hafta, buğday yüzde 6,1, altın yüzde 3,1, platin yüzde 6,9, gümüş yüzde 8,5 ve paladyumda yüzde 4,5 değer kaybetti.
Emtia piyasaları, dolara olan talebin artmasıyla geçen hafta negatif bir seyir izledi. Önceki hafta, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle dolar karşısında değer kazanmaya başlayan emtia fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta açıklanan temmuz ayı toplantı tutanaklarında ülkede enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğine ve Fed yetkililerinin de enflasyon baskılarının azaldığına dair henüz elle tutulur bir kanıt olmadığına işaret etmelerinin ardından haftayı değer kayıplarıyla kapattı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda kararsızlık öne çıkmaya devam ederken, Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 45 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.
ABD'de konut başlangıçları temmuzda yüzde 9,6 azalışla 1 milyon 446 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. İnşaat izinleri de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 674 bine geriledi.
Yüksek mortgage (konut kredisi) oranları ve malzeme fiyatları nedeniyle konut inşaatında yaşanan sert düşüş, konut piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde daha da daralabileceğine yönelik endişeleri destekliyor. Son dönem açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD'nin resesyona gireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlenmeye devam ediyor.
BUĞDAY VE MISIR FİYATLARI SERT DÜŞTÜ
Tarım emtiasında geçen hafta pamuk hariç negatif bir seyir izlendi. Tahıl koridoru anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkmasıyla buğday ve mısır fiyatlarında aşağı yönlü hareketler yaşandı.
Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 6,1, mısır 3, soya fasulyesi yüzde 3,3 ve pirinç yüzde 0,4 değer kaybetti.
Pamuk yüzde 6,7 değer kazanırken, kahve yüzde 4, şeker yüzde 3,1 ve kakao yüzde 0,9 azalış kaydetti.
Devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi tarım emtialarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
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