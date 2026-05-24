Emtia piyasalarına Fed ve jeopolitik baskı: Petrol düştü, tarım ve baz metaller yükseldi

Geçen hafta emtia piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik beklentiler, ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleri fiyatlamalara yön verdi. Fed yetkilisi Christopher Waller'ın faiz indirim beklentilerini zayıflatan "şahin" tondaki açıklamaları dolar endeksini ve tahvil faizlerini güçlendirirken, emtia piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

DEĞERLİ METALLERDE FED BASKISI

Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyacağı beklentisi ve güçlü dolar, değerli metallerde satış baskısı yarattı. Gümüşte ayrıca sanayi talebine ilişkin belirsizlikler de zayıf seyri destekledi. Haftalık bazda fiyatlar; paladyumda yüzde 4,8, platinde yüzde 2,5, altında yüzde 0,7 ve gümüşte yüzde 0,6 geriledi.

BAZ METALLER ÇİN TALEBİYLE POZİTİF AYRIŞTI

Çin talebine yönelik beklentiler ve küresel arz sıkışıklıkları baz metalleri destekledi. Özellikle bakır; yapay zeka veri merkezleri ve elektrikli altyapı yatırımlarıyla yükselirken, alüminyum fiyatları Orta Doğu'daki lojistik risklerden destek buldu. Libre bazında fiyatlar; alüminyumda yüzde 2,5, kurşunda yüzde 1,8, bakırda yüzde 1,7, nikelde yüzde 1,5 ve çinkoda yüzde 0,6 arttı.

PETROL DÜŞTÜ, DOĞALGAZ ARTTI

Enerji grubunda karışık bir seyir izlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelere alan açan açıklamaları jeopolitik risk primini düşürdü. ABD'nin stratejik rezerv satışları ve OPEC+ grubunun üretim artışı kararıyla birleşen bu durum, Brent petrolün varil fiyatını yüzde 5,2 aşağı çekti. Doğalgaz ise yaz aylarında artması beklenen soğutma talebi ve Çin'e yeniden başlayacak ABD sevkiyatları beklentisiyle yüzde 2,1 değer kazandı.

TARIM EMTİALARINDA ÇİN ETKİSİ

Tarım ürünlerinde ABD-Çin ticaret anlaşması hareketliliği yaşandı. Beyaz Saray'ın, Çin'in 2026-2028 döneminde yıllık en az 17 milyar dolarlık ABD tarım ürünü alacağını duyurması tahıl grubunu yukarı taşıdı.

Kazandıranlar:

Chicago Ticaret Borsası'nda pirinç yüzde 3,3, buğday yüzde 1,8, mısır yüzde 1,8 ve soya fasulyesi yüzde 1,7 yükseldi. Kahve fiyatları ise yüzde 1,7 artış kaydetti.

Kaybettirenler:

Intercontinental Exchange'te pamuk yüzde 4,1, şeker yüzde 0,8 ve kakao yüzde 4,6 düşüşle haftayı tamamladı.