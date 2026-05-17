Emtia piyasalarında çifte fırtına: Hürmüz gerilimi enerjiyi uçurdu, abd enflasyonu altını vurdu!

Küresel piyasalarda gözler bu hafta, jeopolitik riskler ile makroekonomik verilerin kesişim noktasına çevrildi. Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği kritik zirve yakından takip edilirken, diğer yandan Orta Doğu’dan gelen haber akışı fiyatlamaların yönünü tayin etti. ABD yönetiminin İran’ın sunduğu ateşkes teklifini reddetmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki nükleer-lojistik kördüğümün çözülememesi, kritik sevkiyat rotalarına yönelik endişeleri diri tuttu.

Eş zamanlı olarak ABD'de nisan ayı enflasyon verilerinin (TÜFE ve ÜFE) beklentilerin üzerinde gelerek maliyet baskısını ortaya koyması ve Senato'nun Kevin Warsh’ı yeni Fed Başkanı olarak onaylaması, küresel para politikasına dair kartların yeniden karılmasına yol açtı. Hem arz yönlü jeopolitik şoklar hem de şahinleşen Fed beklentileri, emtia grubunda varlık sınıflarına göre keskin ayrışmaları beraberinde getirdi.

Haftanın emtia piyasalarına damga vuran ana gelişmeleri şu şekilde öne çıktı:

ENERJİDE JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ateşkes teklifini "kabul edilemez" bulması, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji ticaretine yönelik korkuları alevlendirdi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) arz uyarılarının da etkisiyle hem Brent petrol hem de doğal gaz fiyatları haftayı %7,4 oranında sert yükselişle kapattı.

ENFLASYON, DEĞERLİ METALLERİ EZDİ

ABD'de nisan ayı enflasyonunun beklentileri aşması (TÜFE yıllık %3,8, ÜFE yıllık %6) ve Kevin Warsh'ın Fed Başkanlığına onaylanması piyasaları sarstı. Yüksek enflasyonun faiz indirimlerini öteleyeceği beklentisi, faiz getirisi olmayan varlıklardan çıkışı hızlandırdı. Haftalık bazda gümüş %5,5, paladyum %5,2, altın ve platin ise %3,8 değer kaybetti.

TRUMP-Şİ ZİRVESİNİN TARIMA ETKİSİ SINIRLI KALDI

Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de yaptığı görüşmede, tarımsal ticaretin genişletilmesi yönünde mutabakat sağlandı. Ancak Çin'in talebini büyük ölçüde Brezilya'dan karşılıyor olması nedeniyle etki kalıcı olmadı; tarım ürünleri haftayı karışık bir seyirle tamamladı (Pirinç %3,4 artarken, mısır %3,4 düştü).

SANAYİ METALLERİNDE KARIŞIK SEYİR

Körfez Bölgesi'ndeki lojistik ve arz endişeleri alüminyum ve çinko gibi metalleri desteklerken, haftanın sonlarına doğru ABD enflasyon verilerinin yarattığı baskı bu kazançları sınırladı. Çinko %2,6 ve alüminyum %1,9 değer kazanırken, nikel %1,9 geriledi.