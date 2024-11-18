Emtia piyasasında dolar baskısı: Altın ve baz metallerde sert düşüş!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:31

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:31

Emtia piyasasında geçen hafta dolar baskısının etkisiyle önemli fiyat hareketleri yaşandı. Altının ons fiyatı, 14 Haziran 2021’den bu yana en hızlı haftalık düşüşünü kaydederek ciddi bir gerileme yaşadı. Baz metallerde ise, bakırda yüzde 5,94, kurşunda yüzde 3,66, nikelde yüzde 3,67 ve çinkoda yüzde 1,04’lük düşüşler gözlemlenirken, alüminyumda yüzde 3,26’lık bir artış yaşandı.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI DOLARI GÜÇLENDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve ABD’de yayımlanan enflasyon verileri, faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına ve doların son bir yılın zirvesine çıkmasına yol açtı. Powell, ekonominin faiz indirimlerine yönelik acele etmeyi gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak, "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var" dedi. Bu gelişmeler, dolar endeksinin zirveye çıkmasına neden oldu ve emtia fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Çin’in ekonomik verileri de emtia piyasalarını etkileyen bir diğer faktör oldu. Çin’in destek paketinin yetersiz bulunması ve ikinci başkanlık dönemi için Trump’ın politikalarına dair belirsizlikler baz metallerde satış baskısının artmasına yol açtı. Ancak hafta sonunda Çin’den gelen karışık veriler satış baskısını bir nebze olsun törpüledi.

ALTINDAN BÜYÜK HAFTALIK DÜŞÜŞ

Altın, yükselen dolar ve tahvil faizleri ile artan alternatif maliyet nedeniyle haftayı yüzde 4,55’lik bir kayıpla tamamlarken 14 Haziran 2021 haftasından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı. Diğer değerli metaller de aynı şekilde değer kaybetti; gümüş yüzde 3,35, platin yüzde 3,26 ve paladyum yüzde 3,51 düşüş yaşadı.

Baz metallerde fiyatlar geçen hafta önemli dalgalanmalar gösterdi. Bakır, kurşun, nikel ve çinkonun fiyatlarında yaşanan düşüşler, alüminyumun fiyatındaki artışı dengelemedi. Çin'deki kuraklık beklentileri, hidroelektrik üretimini etkileyerek enerji maliyetlerini artırabileceği ve üretim maliyetlerinin artması gibi faktörler, alüminyum fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

HAM PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Ham petrol piyasasında da fiyatlar Çin'in ham petrol işleme miktarındaki azalma ile olumsuz yönde etkilendi. Çin’in ham petrol işleme miktarı ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,6 düşerek 7’inci ayda da gerilemeye devam etti. OPEC, Çin’e yönelik endişeler nedeniyle 2024 yılı için talep tahminini üst üste dördüncü kez düşürdü.

TARIMDA SON DURUM

Brezilya’daki kuraklık nedeniyle soya fasulyesi ekimlerinde yaşanan gecikmeler, 2025 hasat dönemi üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum, küresel arz üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Öte yandan, Hindistan'ın pirinç stoklarının rekor seviyeye ulaşması ve Gana’nın çiftçilere ödenen sabit kakao fiyatını artırması emtia piyasalarında farklı dalgalanmalara yol açtı.

Kahve fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Lavazza’nın CEO’su Giuseppe Lavazza küresel enflasyon ve iklim değişikliğinin etkisiyle kahve fiyatlarının iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama kahve fiyatlarının önemli bir artış göstermesine neden oldu. Kakaonun fiyatı ise yüzde 22,4 oranında bir artışla haftayı tamamladı.