Emtia piyasasında son durum: Değerli metallerde yükseliş, petrol fiyatında sert düşüş

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:29

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:29

Emtia piyasasında geçen hafta, özellikle Çin kaynaklı talep endişeleri nedeniyle satış baskısı hakimdi. Ancak değerli metaller, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve artan jeopolitik risklerle pozitif ayrışmayı başardı.

DEĞERLİ METAL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Geçen hafta altının ons fiyatı, yüzde 2,4 artışla 2,721.4 dolardan, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 8,2 yükselişle 33.71 dolardan kapandı. Ons bazında platin yüzde 2,9, paladyum ise yüzde 1,8 değer kazandı. Altın fiyatlarındaki bu artış, merkez bankalarının sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması ve Ortadoğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi gibi etkenlerden kaynaklandı.

Analistler, dolar endeksinin ve tahvil faizlerinin yükselmesine rağmen altının alternatif maliyetinin artmasına karşın jeopolitik gerilimlerin artan risk algısını desteklemiş olabileceğini ifade etti. Merkez bankalarının alımlarına devam etmesi de altın fiyatlarının yükselmesini sağladı. Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri, bir yıl içinde altında yeni rekor seviyelerin görülebileceği tahmininde bulundu. ABD seçimlerine ilişkin belirsizliklerin de altın fiyatlarını destekleyebileceği vurgulandı. Çin'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi gümüş fiyatları için olumlu bir destek sağladı.

Baz metallerde ise geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 2,3, alüminyumda yüzde 0,8, kurşunda yüzde 1,1, nikelde yüzde 5,1 ve çinkoda yüzde 2 azaldı. Çin'deki talep endişeleri, baz metal fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ülkede emlak sektöründeki sorunlar için açıklanan teşvik paketinin etkili olmaması fiyatlarda düşüşlere yol açtı. Gayrimenkul sektöründeki sorunlar, ülkenin ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİ DÜŞÜŞTE

Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 7,3 kayıpla kapatırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgazın fiyatı da yüzde 14,5 azaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesi etkili oldu. OPEC, bu yıl için küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 930 bin varil artarak 104 milyon 140 bin varile ulaşacağını öngörürken, 2025 yılı için bu rakamın 105 milyon 780 bin varil olması bekleniyor. Küresel petrol talebindeki yavaşlama çoğunlukla Çin kaynaklı öngörülüyor.

KAHVE FİYATLARI YÜKSELDİ ŞEKER DÜŞTÜ

Tarım grubunda ise geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda buğday fiyatları yüzde 4,3, mısırda yüzde 2,7, soya fasulyesinde ise yüzde 3,5 azaldı. Ancak kahve, yüzde 1,4 artış göstererek pozitif ayrıştı. Brezilya'da yağışların ortalamanın altında kalması, kahve fiyatlarını yükseltti. Bunun yanında, Hindistan'daki yüksek muson yağışları nedeniyle şeker hasadında iyimserlik şeker fiyatlarında düşüşe neden oldu. Fildişi Sahili'ndeki üretim artışı ise kakao fiyatlarını olumsuz etkiledi.