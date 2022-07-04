En az katılımcıya sahip ülkelerden biri Türkiye: Konfeksiyon firmaları yeni koleksiyonlarını Paris'te sergileyecek

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

BaşkanSertbaş, yaptığı açıklamada, EHKİB olarak milli katılım organizasyonunu yaptıkları fuarın 5-7 Temmuz'da düzenleneceğini, fuarda 2023-2024 sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarının görücüye çıkacağını ifade etti.

Fuara 212 firmayla en fazla katılımcı gönderen ülkelerden biri olduklarını aktaran Sertbaş, Türk firmalarının kuracağı yeni ihracat bağlantıları açısından bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

Fransa'nın en çok konfeksiyon ihracatı yaptıkları 5'inci büyük pazar olduğuna işaret eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"Fuar, tedarik zincirlerindeki risklerin yükselmesi, navlun maliyetlerinin artması nedeniyle moda markalarının yüzünü Türkiye'ye döndükleri bir ortamda oldukça önemli. Seyahat engellerinin ve kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Uzakdoğulu rakip ülkelerden fuara çok az firma katılabiliyor. Bu durum, Türk firmalarını daha fazla öne çıkarıyor."