En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? 6 aylık veriler yayımlandı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mayıs ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,80, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 0,62 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Aynı dönemde Euro yüzde 0,37, Amerikan doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranında kaybettirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yapılan değerlendirmede ise külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, Euro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Ancak BIST 100 endeksi bu ölçümde de yüzde 1,53 oranında yatırımcıya kaybettirdi.

KISA VADEDE DE ALTIN ÖNE ÇIKTI

Üç aylık verilerde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,00 oranında reel getiriyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 10,68, TÜFE’ye göre ise yüzde 10,55 oranında en çok kaybettiren araç olarak öne çıktı.

ALTIN ALTI AYLIK KAZANÇTA DA LİDER

Altı aylık analizde de külçe altın öne çıktı. Bu dönemde Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,84, TÜFE’ye göre ise yüzde 16,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladı. Öte yandan BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile değerlendirildiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile ise yüzde 13,13 oranında zarar ettirdi.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK GETİRİ YİNE ALTINDA

Yıllık değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 37,32, TÜFE ile ise yüzde 24,87 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,38, Euro yüzde 1,98 oranında reel kazanç sağladı. Buna karşın DİBS yüzde 0,68, dolar yüzde 2,28, BIST 100 endeksi ise yüzde 27,26 oranında kayıpla sonuçlandı.

TÜFE bazında bakıldığında ise yalnızca mevduat faizi (brüt) yüzde 5,83 ile pozitif getiri sunarken; Euro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,69, dolar yüzde 11,14, BIST 100 ise yüzde 33,85 oranında yatırımcısına kaybettirdi.