En çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsiburada oldu

12 Mayıs 2022 Perşembe, 20:50

Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın gerçekleştirdiği ‘E-ticaret NPS (Net Prompter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması' sonuçlarına göre, “Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” oldu.

2022'nin ilk çeyreğinde tekrarlanan bağımsız araştırma kapsamında 5.400 kişiyle anket çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda Hepsiburada, ürün ve hizmet kalitesi ve sağladığı deneyimle müşterilerin çevrelerine en çok tavsiye ettikleri e-ticaret markası oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada markaların müşteri deneyimi için takip ettiği önemli bir metrik olan NPS skoru; bir markanın müşteri odaklılığı, sağladığı memnuniyet, kampanyaları, ürün kalitesi gibi konuların toplam bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılan müşterilerin, markalara bağlılıkları ve ürün ve hizmetleri kullanırken yaşadıkları deneyimin kalitesini ölçümlemek üzere markayı çevrelerine, arkadaş ve yakınlarına tavsiye etme istekleri ve dereceleri ölçülüyor.

Hepsiburada'nın “E-ticaret NPS liderliği” başarısıyla ilgili mutluluğunu dile getiren Hepsiburada CMO'su Ender Özgün, “Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini merkeze alan felsefemizle, Ar-Ge ekiplerimizle birlikte projeler üretmeye, en yeni teknolojileri etkin şekilde kullanarak hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Milyonlarca müşterimizin ve on binlerce iş ortağımızın markamızı her gördüğünde “İyi ki varsın Hepsiburada” demeleri için var gücümüzle çalışmayı, onlara kolaylık sağlamayı ve Türkiye için değer oluşturmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Hepsiburada çatısı altında bulunan HepsiJet, Hepsiburada Express Market, Hepsipay, HepsiAd, Hepsiburada Seyahat, HepsiGlobal gibi marka ve hizmetlerle müşterilerinin hayatın her alanında birçok farklı hizmete ulaşmasını sağlıyor.