En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkaran düzenlemenin içinde yer aldığı teklif görüşüldü: ‘Son çiviyi çakacaklar’

Komisyonda görüşmeler başladığı sırada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tabutu göstererek, “Burada ölümü beklerken ölen emekliler var. Kimi 78 yaşında, kimi 65 yaşında. Emekli olmuş, rahat ederim demiş ama geçinemeyince, evine ekmek götüremeyince çalışmaya başlamış. Kimisi inşaattan düşmüş, kimi kepçenin altında kalmış, kimisi ısınmak için girdiği araçta karbondioksit gazından zehirlenerek ölmüş. Malesef emeklilere düşen ölüm. Birilerine, kırk haramilere düşen zenginlik, ülkenin kaynakları, bizim emeklilere düşen ölüm” dedi.

Ağbaba, Türkiye’nin yüzde 80-85’inin Bangladeş, Afganistan gibi, yüzde 5’ini de Belçika, Norveç gibi yaşadığını söyledi. Türkiye’de 5 milyon emeklinin çalıştığını belirten Ağbaba, 2 milyon 200 bininin kayıtlı, diğerlerinin ise kayıtsız olduğunu söyledi.

‘TABUTA ÇAKILAN SON ÇİVİ’

“Emekli AKP’nin kara düzeninden dolayı çalışıyor” diyen Ağbaba, elindeki çekiç ile tabuttaki çiviyi göstererek, şöyle devam etti:

“Bu çiviyi birazdan AKP’liler çakacak. Tabuta çakılan son çivi olacak.”

‘DERT’ TENCERESİ!

Ağbaba, daha sonra içerisinde taş olan tencereyi gösterdi. Tencerenin içerisinde et, tavuk olmadığını belirten Ağbaba, “Bunun içerisinde taş var taş. Taş kaynatıyor emekliler. Bu tencere de et kaynamıyor. Taş kaynıyor. Dert kaynıyor. Emekliler et alamıyor. Emeklinin geldiği durum bu. Burada dert, yoksulluk kaynıyor. Hiçbir emekli yeni pantolon alamıyor ya evladı alacak ya da komşusu ölmüşse ondan kalanı giyiyor” dedi. Ağbaba, AKP’nin düzenlemeleri nedeniyle 3600 gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenin aynı aylığı aldıklarını da söyledi.

‘HODRİ MEYDAN’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emekli aylıklarıyla ilgili olarak “sefalet ücreti” dediğini anımsatan Ağbaba, “Hodri meydan. Bu teklifi yırtıp atıyoruz. Bizim teklifimiz var. Emekliye seyyanen zam istiyoruz. En düşük emekli aylığı asgari ücret olsun. O oranda da emeklilere zam yapılsın. Biz hazırız” dedi. Ağbaba, kullanma tarihi geçen ürünlerin satıldığı market açıldığını da söyledi. Buradan fotoğraf gösteren Ağbaba, “Bu fotoğraf bu ülkeyi yönetenlerin utanç fotoğrafıdır” diye konuştu. Ağbaba, masadaki simitleri de göstererek, emeklilere verilen zammın günlük 33 lira olduğunu, bununla çay-simit alınamadığını söyledi. Ağbaba, “Sadaka, harçlık bile değil” dedi.

‘BAKAN NİYE GELMİYOR’

Ağbaba, görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılmamasına da tepki göstererek, “Bu bakan niye gelmiyor? Diyor ya bize ‘Şov yapıyorsun.’ Gelsin, yüzümüze söylesin. Kim şov yapıyor ?” dedi. Ağbaba, salondan kameramanların çıkarılmasını da eleştirdi.

‘ONU ŞOVMEN YAPARLAR’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 8 gündür Meclis’te nöbet tuttuklarını söyledi. Başarır, “Sayın bakanın bunu şov olarak algılaması, bunu şov olarak görmesi bizim için utanç verici bir durum. Evet, yardımcısı gelmiş, bürokratları gelmiş, madem bunu basının karşısında ve bizim arkamızdan söyleyebiliyor, gelip burada konuşmalıydı ama buna cesareti yok ama olmalı, Maliye Bakanı da aslında gelmeli, burada uzun uzun tartışmalıyız” dedi. Cuma günü emekli mitingi olduğunu belirten Başarır, “Çıksın, ‘muhalefet şov yapıyor’ desin, vallahi onu şovmen yaparlar orada” diye konuştu.

MHP ‘BÜTÇE İMKANLARI’ DEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli emekli aylıkları için “sefalet ücreti” demişti. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, çalışanların ve emeklilerin maaş artışının yeterli olmadığını kendilerinin de ifade ettiklerini belirterek, “Elbette gönül ister ki daha yüksek artışlar yapılabilsin. Kuşkusuz, bütçe imkânları arttıkça çalışanların ve emeklilerin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacaktır” dedi. Kalaycı, uzun uzun asgari ücretin eskiden de açlık sınırının altında olduğunu anlattı. İşletmelerde eksik bildirim yapıldığı için asgari ücretlilerin oranının yüksek olduğunu iddia etti.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER!

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Yenir” market diye bir marketin türediğine işaret ederek, burada tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını söyledi. Eski tarihli ürünlerden örnekler verdi. Bunun üzerine AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, fotoğrafın ne zaman çekildiğini sordu. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yeni olduğunu söyledi. Yegin, “O adamları siz bulup bize böyle marketler açın, biz de gelip fotoğraf çekelim” karşılığını verdi. Bunun üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “‘Siz açtırmışsınız’ diyor, duyuyor musunuz ?” dedi. AKP’li Yegin, markette tarihi geçmiş ürün satıldığına inanmadı. Yegin, görüşmeler sırasında bunun son tüketim tarihi değil, tavsiye edilen tüketim tarihi olduğunu söyledi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Hiç fark etmez. Siz alır mısınız, kendi evladınıza son tüketim tarihi geçmiş ürünü yedirir misiniz, yedirmezsiniz ?” diye sordu.

‘YİYORUM BEN’

Yegin, “Arkadaşlar, son tüketim tarihi değil, tavsiye edilen tüketim tarihi” dedi. Taşcıer, “Yani normal mi diyorsunuz ? Siz kendiniz yiyorsanız o zaman sorun yok” diye konuştu. AKP’li Yegin ise, “Yiyorum ben” karşılığını verdi.

‘AFİYETLE YİYİN’

CHP’li Taşcıer, “O ürünü kendiniz çocuğunuza, eşinize yediririm diyorsanız gerçekten diyecek bir şeyim yok, ben kendi çocuğuma yedirtmem... Tamam, bir paket yapıp size göndereyim o zaman evinize, afiyetle yiyin” dedi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ, HAFTAYA GENEL KURULDA

Tüm eleştirilere karşın en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını öngören kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Teklifin haftaya genel kurula gelmesi bekleniyor. Milyonlarca emekli kök aylıkları ile 20 bin lira arasındaki farkı teklif TBMM’de kabul edilip yasalaştıktan sonra alabilecek.