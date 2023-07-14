Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:01

Güncelleme: 14.07.2023 - 13:04

Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük emekli maaşının ne kadar olduğu, emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam ve yapılacak zam oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yurttaşlar en düşük emekli maaşının ne kadar olduğunu, yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2023 Temmuz emekli maaşı zam oranı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak, SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.

2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.