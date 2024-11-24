Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:28

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:28

SSK ve BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emeklilerinin maaşlarına yönelik 2025 Ocak zammı, milyonlarca emekli ve memurun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olacak?

SSK,BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında en düşük emekli maaşına yapılacak artışların, geçtiğimiz yıllardaki düzenlemelere paralel olarak refah seviyesini artırmaya yönelik olması öngörülüyor.

Maaş zammı oranlarının kesinleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Aralık ayı enflasyon verilerini açıklaması gerekiyor. Bu verilerin 3 Ocak 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Ardından, memur ve emeklilerin zam oranları hükümet tarafından ilan edilecek.

AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEDİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.