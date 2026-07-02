SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte maaşlarına yansıyacak kesin artış oranını öğrenecek. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne kadar?

EMEKLİYE ZAM ORANI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmeseni durumunda, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 18,19’a ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı şu anda 20.000 TL seviyesinde ödenirken, yüzde 18,19 oranında gerçekleşmesi beklenen zam sonrasında bu tutarın 23.638 TL’ye yükselmesi tahmin ediliyor.