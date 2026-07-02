Cumhuriyet Gazetesi Logo
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne kadar?

2.07.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam takvimi için geri sayım başladı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne kadar?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte maaşlarına yansıyacak kesin artış oranını öğrenecek. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne kadar? 

Image

EMEKLİYE ZAM ORANI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmeseni durumunda, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 18,19’a ulaşacak.

Image

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı şu anda 20.000 TL seviyesinde ödenirken, yüzde 18,19 oranında gerçekleşmesi beklenen zam sonrasında bu tutarın 23.638 TL’ye yükselmesi tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #zam #Emekli #emekli maaşı #maaş zammı