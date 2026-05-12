En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü 3 Temmuz’da
12.05.2026 14:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Milyonların beklediği nisan ayı verilerinin ardından temmuz zammı için geri sayım hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık artış kesinleşirken, memur ve memur emeklileri için fark tablosu şekillendi. İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Yılın ilk yarısına dair en kritik dönemlerden biri olan nisan ayı sonuçları açıklandı. ocak ayından bu yana geçen 4 aylık süredeki değişimler, maaş zamlarını doğrudan etkiledi. Nisan ayındaki 4,18 artışla beraber, temmuz zammı şimdiden büyük oranda şekillendi.

EMEKLİLER 14,64 ARTIŞI ŞİMDİDEN GARANTİLEDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci zammı netleşiyor. 4 aylık toplam veriler ışığında emekli maaşlarına yapılacak artış miktarı şimdiden yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Kesin sonucun ilanı için sadece mayıs ve haziran aylarından gelecek rakamlar bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN LİRA SINIRINDA

;Ocak döneminde 20.000 TL olarak belirlenen taban aylıklar için yeni rakamlar geldi. Sadece şu ana kadar kesinleşen verilere göre maaşlar şu şekilde değişiyor:

  • Mevcut En Düşük Maaş: 20.000 TL
  • 4 Aylık Tahmini Rakam: 22.928 TL

Gelecek iki ayın verisiyle bu tutarın 25.000 TL bandını aşacağı öngörülüyor.

MEMURLAR İÇİN 3,28 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen 7 puanlık zammın üzerine enflasyon farkı da alacak. Yasaya göre enflasyonun 11 puanı aşması durumunda fark ödeniyordu. 14,64 seviyesindeki veriyle memurlar için 3,28 oranında ek ödeme kapısı açıldı.

YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI LİSTESİ

Son verilere göre hesaplanan tahmini maaş tablosu şöyle:

  • En Düşük Memur Maaşı: 61.890 liradan 68.395 liraya
  • En Düşük Memur Emeklisi: 27.772 liradan 30.691 liraya

Bu rakamlar mayıs ve haziran aylarındaki verilerle daha da yukarı tırmanacak.

BÜYÜK GÜN 3 TEMMUZ 2026

Milyonların geliri 3 Temmuz tarihinde saat 10.00'da resmiyet kazanacak. TÜİK son veriyi açıkladığı an, hem kök maaşlar hem de ek ödemeler yeniden güncellenecek. Ayrıca en düşük emekli maaşı için yapılacak ek iyileştirme de bu tarihten sonra belli olacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ UNUTULMADI

temmuz zammı öncesinde emekliler bir nefes daha alacak. Haziran ayı içerisinde Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Böylece emekliler hem ikramiye alacak hem de temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşacak.

