En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü 3 Temmuz’da

Yılın ilk yarısına dair en kritik dönemlerden biri olan nisan ayı sonuçları açıklandı. ocak ayından bu yana geçen 4 aylık süredeki değişimler, maaş zamlarını doğrudan etkiledi. Nisan ayındaki 4,18 artışla beraber, temmuz zammı şimdiden büyük oranda şekillendi.

EMEKLİLER 14,64 ARTIŞI ŞİMDİDEN GARANTİLEDİ SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci zammı netleşiyor. 4 aylık toplam veriler ışığında emekli maaşlarına yapılacak artış miktarı şimdiden yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Kesin sonucun ilanı için sadece mayıs ve haziran aylarından gelecek rakamlar bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN LİRA SINIRINDA ;Ocak döneminde 20.000 TL olarak belirlenen taban aylıklar için yeni rakamlar geldi. Sadece şu ana kadar kesinleşen verilere göre maaşlar şu şekilde değişiyor: Mevcut En Düşük Maaş: 20.000 TL

20.000 TL 4 Aylık Tahmini Rakam: 22.928 TL Gelecek iki ayın verisiyle bu tutarın 25.000 TL bandını aşacağı öngörülüyor.

MEMURLAR İÇİN 3,28 ENFLASYON FARKI OLUŞTU Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen 7 puanlık zammın üzerine enflasyon farkı da alacak. Yasaya göre enflasyonun 11 puanı aşması durumunda fark ödeniyordu. 14,64 seviyesindeki veriyle memurlar için 3,28 oranında ek ödeme kapısı açıldı.

YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI LİSTESİ Son verilere göre hesaplanan tahmini maaş tablosu şöyle: En Düşük Memur Maaşı: 61.890 liradan 68.395 liraya

En Düşük Memur Emeklisi: 27.772 liradan 30.691 liraya Bu rakamlar mayıs ve haziran aylarındaki verilerle daha da yukarı tırmanacak.

BÜYÜK GÜN 3 TEMMUZ 2026 Milyonların geliri 3 Temmuz tarihinde saat 10.00'da resmiyet kazanacak. TÜİK son veriyi açıkladığı an, hem kök maaşlar hem de ek ödemeler yeniden güncellenecek. Ayrıca en düşük emekli maaşı için yapılacak ek iyileştirme de bu tarihten sonra belli olacak.