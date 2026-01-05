Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk altı ayında alacağı zam oranları resmen belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2026 yılı en düşük emekli maaşı açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

TÜİK verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.89 oranında artış gösterdi. Bu veriyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12.19 olarak gerçekleşti.

2026 YILI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 11,20 – yüzde 11,21 seviyesinde kesinleşmişti. Aralık ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı maaş artış oranı yüzde 12.19 oldu. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira 79 kuruş seviyesine yükseldi.

Enflasyon rakamlarının ardından ortaya çıkan tablonun haricinde daha yüksek bir zam ya da seyyanen zam yapılması da mümkün. En düşük emekli maaşı açıklanan rakamların ardından en az 18 bin 938 lira 79 kuruş seviyesine yükselecek.