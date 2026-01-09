En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Peki, En düşük emekli maaşı yükselecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 2026 yılı için 20 bin lira olacak.

OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni en düşük emekli maaşı Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Maaşların yatma süresine kadar kanunun onaylanması yetişmezse, fark olarak belirlenen tarihte 3 bin 119 lira hesaplara yansıyacak.