En düşük faizli krediyi hangi banka veriyor? Konut, taşıt, ihtiyaç...

Son dönemde kredi faizlerinde yaşanan düşüş, bankalarda kredi kullanımına da yansıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 22 ağustos ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 475 milyar 186 milyon TL’ye çıkarak yeni zirveye ulaştı. Sadece bir haftada gerçekleşen 28 milyar 774 milyon TL’lik artış ise son 8 haftanın en yüksek yükselişi oldu.

KONUT VE İHTİYAÇ KREDİLERİ YÜKSELİŞTE Geçen hafta konut kredilerinde 3,4 milyar TL artış yaşanarak toplam hacim 604 milyar 603 milyon TL’ye çıktı. İhtiyaç kredileri ise yaklaşık 26 milyar TL yükselerek 1 trilyon 817 milyar TL’ye yaklaştı.

Taşıt kredilerinde ise düşüş trendi devam etti. Haftalık bazda 685 milyon TL gerileyen taşıt kredisi hacmi 53 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI Bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranları şu şekilde: Ziraat Bankası: Yüzde 2,69

Kuveyt Türk: Yüzde 2,77

Halkbank: Yüzde 2,79

Vakıf Katılım: Yüzde 2,79

TEB: Yüzde 2,85

1,5 MİLYON TL'LİK KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI En düşük faiz oranına göre hesaplandığında, 1,5 milyon TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisinin ödeme tablosu: Kredi tutarı: 1,5 milyon TL

Vade: 120 ay

Faiz oranı: Yüzde 2,69

Aylık taksit: 42 bin 91 TL

Toplam geri ödeme: 5 milyon 50 bin 920 TL

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI Bankalarca sunulan 24 ay vadeli en düşük taşıt kredisi faiz oranları ise şu şekilde: Kuveyt Türk: Yüzde 2,98

Vakıf Katılım: Yüzde 3,15

Garanti BBVA: Yüzde 3,29

Akbank: Yüzde 3,35

TEB: Yüzde 3,49

250 BİN TL'LİK TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI 250 bin TL tutarında, 24 ay vadeli taşıt kredisinde en düşük faiz oranına göre ödeme tablosu: Kredi tutarı: 250 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: Yüzde 2,98

Aylık taksit: 16 bin 186 TL

Toplam geri ödeme: 396 bin 168 TL

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI Bankaların sunduğu 12 ay vadeli en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları şu şekilde: TEB: Yüzde 3,39

ON Dijital: Yüzde 3,49

Alternatif Bank: Yüzde 3,49

ING: Yüzde 3,59

QNB: Yüzde 3,59