En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!
En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

8.08.2025 10:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Dünyanın en çok turist çeken ülkeleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. Turistler, yalnızca tatil yapmak değil, farklı deneyimler yaşamak için bu destinasyonları tercih ediyor. Küresel turizm ekonomisinde bu ülkelerin etkisi giderek artıyor. Dünyada en çok turist çeken ülkeler hangileri? Küresel turizm ekonomisi nasıl şekilleniyor? Türkiye bu listede hangi sırada yer alıyor? İşte tüm ayrıntılar...

En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Milyonlarca turist, tarihi miras, kültürel zenginlik ve ekonomik fırsatların peşinde seyahat ediyor. Dünyada en çok turist çeken ülkeler, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihî şehirleri, zengin mutfak kültürleri ve çeşitli kültürel etkinlikleriyle de ön plana çıkıyor.

En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

TURİZMDE KAPSAMLI DENEYİM ARAYIŞI

Turizm artık yalnızca tatil yapmak değil, aynı zamanda kapsamlı bir deneyim arayışı haline geldi. Gezginler, gittikleri yerlerde deniz ve güneşin yanı sıra tarihî yapılar, kültürel etkinlikler, yöresel lezzetler ve alışveriş gibi çok yönlü deneyimler yaşamak istiyor. Bu durum, bazı ülkeleri küresel turizm merkezleri haline getiriyor.

En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Fransa’nın romantik sokaklarından, İtalya’nın tarih kokan şehirlerine; Çin’in antik mirasından, ABD’nin mega şehirlerine uzanan bu liste, kültürel zenginlik ile ekonomik gücün iç içe geçtiğini gösteriyor. Dünyada en çok turist çeken 10 ülke, sadece seyahat edenleri değil, aynı zamanda büyük bir ekonomiyi ve diplomatik yumuşak gücü temsil ediyor.

En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

EN ÇOK TURİST ÇEKEN 10 ÜLKE

İşte dünyanın en fazla ziyaretçi çeken 10 ülkesi:

10. İngiltere - 39,4 milyon

10. İngiltere - 39,4 milyon

9. Almanya - 39,6 milyon

9. Almanya - 39,6 milyon

8. Tayland - 39,8 milyon

8. Tayland - 39,8 milyon

7. Meksika - 45 milyon

7. Meksika - 45 milyon

6. Türkiye - 51,2 milyon

6. Türkiye - 51,2 milyon

5. İtalya - 65,4 milyon

5. İtalya - 65,4 milyon

4. Çin - 65,7 milyon

4. Çin - 65,7 milyon

3. ABD - 79,3 milyon

3. ABD - 79,3 milyon

2. İspanya - 83,7 milyon

2. İspanya - 83,7 milyon

1. Fransa - 89,4 milyon

1. Fransa - 89,4 milyon

