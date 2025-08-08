En fazla turist çeken ülkeler listesi yayımlandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı!

Milyonlarca turist, tarihi miras, kültürel zenginlik ve ekonomik fırsatların peşinde seyahat ediyor. Dünyada en çok turist çeken ülkeler, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihî şehirleri, zengin mutfak kültürleri ve çeşitli kültürel etkinlikleriyle de ön plana çıkıyor.

TURİZMDE KAPSAMLI DENEYİM ARAYIŞI Turizm artık yalnızca tatil yapmak değil, aynı zamanda kapsamlı bir deneyim arayışı haline geldi. Gezginler, gittikleri yerlerde deniz ve güneşin yanı sıra tarihî yapılar, kültürel etkinlikler, yöresel lezzetler ve alışveriş gibi çok yönlü deneyimler yaşamak istiyor. Bu durum, bazı ülkeleri küresel turizm merkezleri haline getiriyor.

Fransa’nın romantik sokaklarından, İtalya’nın tarih kokan şehirlerine; Çin’in antik mirasından, ABD’nin mega şehirlerine uzanan bu liste, kültürel zenginlik ile ekonomik gücün iç içe geçtiğini gösteriyor. Dünyada en çok turist çeken 10 ülke, sadece seyahat edenleri değil, aynı zamanda büyük bir ekonomiyi ve diplomatik yumuşak gücü temsil ediyor.

EN ÇOK TURİST ÇEKEN 10 ÜLKE İşte dünyanın en fazla ziyaretçi çeken 10 ülkesi:

10. İngiltere - 39,4 milyon

9. Almanya - 39,6 milyon

8. Tayland - 39,8 milyon

7. Meksika - 45 milyon

6. Türkiye - 51,2 milyon

5. İtalya - 65,4 milyon

4. Çin - 65,7 milyon

3. ABD - 79,3 milyon

2. İspanya - 83,7 milyon