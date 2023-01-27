En güvenli 'Geniş Aile Otomobili' belli oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:53

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:53

Hyundai’nin önümüzdeki aylarda satışa başlayacağı tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 6, Avrupa Araç Değerlendirme Kuruluşu (Euro NCAP) tarafından ödüllendirildi. Güvenlik açısından 2022'nin en çok puan alan otomobillerinden biri olarak ödüllendirilen IONIQ 6, “Geniş Aile Otomobili” kategorisinde birinci seçildi.

Euro NCAP, geçtiğimiz yıl satışına başlanan 66 yeni binek otomobili inceleyerek, markaların yeni modelleriyle çarpışma testleri gerçekleştirdi. Euro NCAP, 'Sınıfının En İyisi' unvanını vermek için dört farklı kategorinin her birindeki puanların ortalamasını alarak bir hesaplama yapıyor.

ÖNE ÇIKAN BÖLÜMLER

'Yetişkin Yolcu Koruması', 'Çocuk Yolcu Koruması', 'Hassas Yol Kullanıcısı Koruması' ve 'Güvenlik Asistanları' olarak öne çıkan kategorilerde, en iyi puanları almak için çoğu donanımın da standart olarak sunulması gerekiyor.

Opsiyonel olarak sunulan güvenlik donanımları veya çarpışma önleyici sistemler, derecelendirmeye girmiyor.

IONIQ 6'nın, yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.