Renault-Nissan ortaklığı Londra'da açıklanacak

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:21

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:21

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Fransız otomobil üreticisi Renault ve Japon ortağı Nissan Motor , aralarındaki ortaklığın yeniden yapılandırılmasına yönelik anlaşmayı 6 Şubat'ta Londra'da resmen açıklamayı hedefliyor.

Renault ve Nissan yöneticileri, uzun süredir devam eden ortaklıklarını nasıl yeniden yapılandıracakları konusunda aylarca süren yoğun görüşmelerin ardından bugün yönetim kurulu toplantısı için bir araya geldiler. İki şirketin yönetim kurullarının bugünkü toplantıdan sonra olası bir anlaşmayı ayrı ayrı onaylaması gerekecek.

Renault, Nissan'ı elektrikli araç işine yatırım yapmaya ikna etmeyi istiyor. Nissan ise en büyük hissedarı Renault'nun Nissan'daki yaklaşık yüzde 43 hissesinin bir kısmını satmasını istiyor.



