En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!

Ekonomi dünyasındaki hareketlilik, yatırımcıların rotasını yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirdi. Mart 2026 dönemine girilmesiyle birlikte birçok banka, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü revizeler yaptı. Özellikle kısa vadeli yatırımı tercih edenler için 32 günlük mevduat getirileri kritik bir önem taşıyor.
Faiz oranlarının pek çok bankada yüzde 40 bandını aşması, 500 bin TL gibi ara rakamlarda dahi ciddi bir ek gelir kapısı araladı. Yatırımcılar ise şu an "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" sorusuna odaklanmış durumda.
500 BİN TL MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ
500 bin TL’sini 32 gün süreyle bankaya yatırmak isteyen bir yurttaş için net kazanç tabloları netleşti. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu ele geçecek net tutarlar:
500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 12 bin 658 TL
- Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 381 TL
- Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 381 TL
- Vade Sonu: 513 bin 381 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 37,5
- Net Kazanç: 13 bin 562 TL
- Vade Sonu: 513 bin 562 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39,24
- Net Kazanç: 14 bin 191 TL
- Vade Sonu: 514 bin 191 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 14 bin 285 TL
- Vade Sonu: 514 bin 285 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,75
- Net Kazanç: 14 bin 375 TL
- Vade Sonu: 514 bin 375 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 14 bin 670 TL
- Vade Sonu: 514 bin 670 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 14 bin 647 TL
- Vade Sonu: 514 bin 647 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 14 bin 647 TL
- Vade Sonu: 514 bin 647 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,75
- Net Kazanç: 14 bin 737 TL
- Vade Sonu: 514 bin 737 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 16 bin 160 TL
- Vade Sonu: 516 bin 160 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 18 bin 403 TL
- Vade Sonu: 518 bin 403 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.