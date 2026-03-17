En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!

Ekonomi dünyasındaki hareketlilik, yatırımcıların rotasını yeniden vadeli mevduat hesaplarına çevirdi. Mart 2026 dönemine girilmesiyle birlikte birçok banka, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü revizeler yaptı. Özellikle kısa vadeli yatırımı tercih edenler için 32 günlük mevduat getirileri kritik bir önem taşıyor.

Faiz oranlarının pek çok bankada yüzde 40 bandını aşması, 500 bin TL gibi ara rakamlarda dahi ciddi bir ek gelir kapısı araladı. Yatırımcılar ise şu an "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" sorusuna odaklanmış durumda.