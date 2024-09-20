En zor bulunan çalışanlar açıklandı: İşte şirketleri zora sokan pozisyonlar

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:12

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:12

İş arama sitesi, istihdam piyasasında son bir yılda işe alım uzmanlarının en zor kapattıkları pozisyonlara ilişkin veriler paylaştı.

Sitenin yaptığı lokasyon ve pozisyon bazlı yapılan veri analizi sonucunda, en zor aday bulunan iş pozisyonları belirlendi.

Paylaşılan verilere göre; İlk sırada İstanbul Anadolu Yakası'nda aranan gastroenteroloji uzmanları yer aldı. Aynı zamanda bir diğer sağlık sektörü pozisyonu hemodiyaliz sorumlu pratisyen hekimi zor bulunan adaylardan biri oldu.

Tıbbi uzmanlık gerektiren bu pozisyonların yanı sıra sağlık sektöründe yetenek ihtiyacı artıyor. Kariyer.net'in açıkladığı 2024'ün ilk 6 aylık istihdam verileri de sağlık alanına dikkati çekiyor. İstihdam piyasasının ilk 6 aylık karnesine göre yılın hem ilk hem de ikinci çeyreğinde tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü. İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artış gösteren ilan sayısı, yılın ilk 6 ayını 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 18 artışla tamamladı.

İşte şirketlerin en çok doldurmakta zorlandığı pozisyonlar:

GASTROLOJİ UZMANI

Gastroenteroloji uzmanı pozisyonunu sırasıyla formülasyon şefi ve nükleer tıp hekimi pozisyonları takip etti.

FORMÜLASYON ŞEFİ VE NÜKLEER TIP HEKİMİ

Formülasyon şefi pozisyonuna uygun adayı bulmak Antalya'daki işverenler, nükleer tıp hekimi pozisyonunu doldurmak ise Türkiye genelindeki şirketler için güçleşti.

VERİ TABANI PROGRAMCISI

Salgın döneminde bilişim pozisyonlarındaki ihtiyaç hem Türkiye'de hem de globalde hızla yükseldi. Geçen yıl ise gündemi dünya çapında büyük şirketlerin teknoloji pozisyonlarında küçülmeye gittikleri, işe alımları durdurdukları haberleri meşgul etti. Ancak Türkiye'de teknoloji yeteneklerini bulmak hala kolay değil. Veri tabanı programcısı Türkiye genelinde işverenlerin kolay dolduramadığı pozisyonlar arasında öne çıkıyor.

Büyük miktarda veriyi yönetmek, düzenlemek, güvenliğini sağlamak ve optimize etmek gibi önemli görevlerden sorumlu veri tabanı programcısı pozisyonunda görev yapan kişilerin, veri tabanı yapılarının oluşturulması, yönetilmesi ve performansının artırılması gibi teknik süreçlere de hakim olmaları gerekiyor.

BİLİŞİM MÜHENDİSLERİ

İnsan kaynakları profesyonellerinin doldurmakta zorlandığı beyaz yaka roller arasında ise bilişim alanının mühendisleri dikkati çekiyor. Test otomasyon mühendisi ve yazılım otomasyon mühendisi beyaz yaka roller arasında uygun adayı bulmanın güç olduğu pozisyonlar arasında yer alıyor. Yazılım otomasyon mühendisi özellikle Ankara'daki işverenler için doldurması kolay olmayan rollerden biri.

KONKASÖR USTALARI

Sitenin açıkladığı en zor çalışan bulunan pozisyonlar listesi, mavi ve gri yaka pozisyonlardaki çalışan ihtiyacını da gün yüzüne çıkarıyor. Sanayi şehri olarak tanımlanan Kocaeli'de bulunması en güç personel konkasör ustası oldu.

Konkasör ustaları, büyük kaya parçalarını kırıp, ufalamaya ve yol yapımı gibi süreçlerde kullanılan taşlara dönüştürmeye yarayan konkasör makinesini kullanıyor Bu pozisyonda çalışacak kişilere ağırlıklı olarak maden ocaklarında ve inşaat sektöründe ihtiyaç duyuluyor. Listenin dördüncü sırasında yer alan bu rolün yanı sıra araç folyo aplikasyoncusu gibi mavi/gri yaka pozisyonlar uygun çalışan bulmanın kolay olmadığı roller arasında yer alıyor.

TIBBİ UZMANLIK VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN POZİSYONLAR

Analizlerde işgücü piyasasında özellikle tıbbi uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren pozisyonların doldurulmasında ciddi zorluklar yaşandığını belirtildi.











