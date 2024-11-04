ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:19

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:12

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

ENAG'a göre ekim ayı enflasyonu yüzde 5,57 oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 89.77 olarak kaydedildi.

E-TÜFE Ekim 2024 ana harcama grup enflasyon oranlarına en fazla fiyat artışı gerçekleşen kalem ulaştırma oldu.

Ekim ayının bir önceki aya göre fiyat artış oranları şöyle:

E-TÜFE - Yüzde 5,57

Yönetilen/Yönlendirilen ve Diğer - Yüzde 3,06

Gıda ve Alkolsüz İçecekler - Yüzde 3.37

Giyim ve Ayakkabı - 7,97

Konut - Yüzde 4,16

Ev Eşyası - 6,89

Sağlık - Yüzde 5,39

Ulaştırma - Yüzde 10,38

Haberleşme - Yüzde 8,63

Eğlence ve Kültür - Yüzde 4,18

Lokanta ve Oteller -Yüzde 3,01

Çeşitli Mal ve Hizmetler - Yüzde 5,56