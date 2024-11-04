ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
ENAG ekim ayı enflasyonunu yüzde 5,57 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 89.77 olarak kaydedildi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.
ENAG'a göre ekim ayı enflasyonu yüzde 5,57 oldu.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 89.77 olarak kaydedildi.
E-TÜFE Ekim 2024 ana harcama grup enflasyon oranlarına en fazla fiyat artışı gerçekleşen kalem ulaştırma oldu.
Ekim ayının bir önceki aya göre fiyat artış oranları şöyle:
E-TÜFE - Yüzde 5,57
Yönetilen/Yönlendirilen ve Diğer - Yüzde 3,06
Gıda ve Alkolsüz İçecekler - Yüzde 3.37
Giyim ve Ayakkabı - 7,97
Konut - Yüzde 4,16
Ev Eşyası - 6,89
Sağlık - Yüzde 5,39
Ulaştırma - Yüzde 10,38
Haberleşme - Yüzde 8,63
Eğlence ve Kültür - Yüzde 4,18
Lokanta ve Oteller -Yüzde 3,01
Çeşitli Mal ve Hizmetler - Yüzde 5,56
Etiketler: #ENAG #Enflasyon Araştırma Grubu
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