ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG ekim ayı enflasyonunu yüzde 5,57 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 89.77 olarak kaydedildi.

ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:19

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. 

ENAG'a göre ekim ayı enflasyonu yüzde 5,57 oldu. 

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 89.77 olarak kaydedildi.

E-TÜFE Ekim 2024 ana harcama grup enflasyon oranlarına en fazla fiyat artışı gerçekleşen kalem ulaştırma oldu. 

Ekim ayının bir önceki aya göre fiyat artış oranları şöyle: 

E-TÜFE - Yüzde 5,57

Yönetilen/Yönlendirilen ve Diğer - Yüzde 3,06        

Gıda ve Alkolsüz İçecekler - Yüzde 3.37

Giyim ve Ayakkabı - 7,97

Konut - Yüzde 4,16

Ev Eşyası - 6,89

Sağlık - Yüzde 5,39 

Ulaştırma - Yüzde 10,38 

Haberleşme - Yüzde 8,63

Eğlence ve Kültür - Yüzde 4,18

Lokanta ve Oteller -Yüzde 3,01

Çeşitli Mal ve Hizmetler - Yüzde 5,56


Etiketler: #ENAG #Enflasyon Araştırma Grubu
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