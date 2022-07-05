Endişeler devam ediyor: Enflasyon rakamlarının ardından dolar ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022)

05 Temmuz 2022 Salı, 09:10

TL dolar karşısında yılın ilk yarısını yüzde 21 değer kaybı ile tamamladı. Değer kayıpları BDDK kararı ile geçen hafta başındaki toparlanma sayesinde sınırlandı.

Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Bugün aydıca 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.

Hazine bu üç borçlanma ile Temmuz ayı borçlanma programını bugün tamamlayacak.

Merkez Bankası'nın yabancı para mevduat hesapları karşılığı tahvil tutma zorunluluğu ve teminat sisteminde sabit kuponlu tahvilleri pozitif ayrıştıracak adımları Hazine'nin borçlanma maliyetlerini belirgin aşağı çeken en önemli etken konumunda.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri yüzde 27'li seviyelerden bu kararlarla yüzde 20'nin altına kadar geriledi. Aynı zamanda bu kararlar bankaların değişken ve TÜFE'ye endeksli tahvil ile Hazine'yi fonlama tercihlerini de değiştirdi.

Hazine dün düzenlediği 10 yıllık sabit kuponlu gösterge tahvilin yeniden ihracında 15.68 milyar TL borçlanmaya gitti. Değişken faizli 6 yıllık tahvilde ise borçlanma miktarı 3.75 milyar TL'de kaldı.

Bugün de benzer şekilde 5 yıllık tahvile yoğun ilgi bekleniyor. Öte yandan TCMB'nin Haziran ayı, reel efektif döviz kuru verisi de takip edilecek.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ithalatına uygulanan vergileri hafifletmeyi düşündüğü haberi ile Çin hizmet sektörünün hızlandığını gösteren veriler, yatırımcı iştahını artırdı.

EKONOMİ POLİTİKALARINA YÖNELİK ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

Yüksek enerji ithalatı kaynaklı cari açığa rağmen Türkiye'nin TL'de negatif reel faize dayalı ekonomi politikalarının yarattığı endişeler devam ediyor. Piyasalar hükümetin döviz arz ve talebi üzerinde etkili politika adımlarını izlenmeye devam ediyor.

TCMB'nin politika faizini yüzde 80'e yaklaşan enflasyona rağmen yüzde 14'te tutuyor olması, yani TL'nin son derece yüksek negatif getirisi dövize talebi artırıyor.

Ekonomi yönetimi düzenleme değişiklikleri ile dövize talebi azaltmaya, TL'ye olan talebi artırmayı amaçlayan önlemler alıyor. Son olarak BDDK şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan adımlar attı. Dolar/TL bu adım ile 17.5'ten 17 altına gerilekten sonra nispeten daha sakin bir seyir izledi.

İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen hafta BDDK kararı ile 16.03'e kadar geriledikten sonra yeniden Haziran'ın ilk haftasında işlem gördüğü seviyelere yükseldi.

Dolar/TL bu sabah saat 08.56'da 16.8200/16.8500 seviyesinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 830/845 seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasalarda asgari ücret artışının 500-600 baz puan civarında hesaplanan enflasyonda yükseltici etkisi de izlenirken Hazine asgari ücret kaynaklı vergi muafiyetlerinin bu yıl 90.6 milyar TL'ye yükseleceğini belirtti.