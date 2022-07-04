Gözler saat 10.00'da: Dolar ne kadar oldu? (4 Temmuz 2022)

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:20

TL dolar karşısında yılın ilk yarısını yüzde 21 değer kaybı ile tamamladı. Değer kayıpları BDDK kararı ile geçen hafta başındaki toparlanma sayesinde sınırlandı.

ABD piyasalarında bugün resmi tatil. Küresel piyasalarda işlem hacimlerinin ABD tatili ile düşük kalması bekleniyor.

TÜİK tarafından bugün 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan yüzde 78.35'e ulaşması bekleniyor.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72.3 ila yüzde 81.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 5.38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 3.5 ila yüzde 6.8 bandında yer alıyor.

Ankette yılsonu tahmini de bir önceki ay gerçekleştirilen anketten altı puan daha yükselerek yüzde 69.5 seviyesine ulaşmış durumda.

TL'DE ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

İç piyasada Hazine'nin bugün düzenleyeceği 6 yıl vadeli değişken 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri ihraçları da takip edilecek.

Yüksek enerji ithalatı kaynaklı cari açığa rağmen Türkiye'nin TL'de negatif reel faize dayalı ekonomi politikalarının yarattığı endişeler devam ediyor. Piyasalar hükümetin döviz arz ve talebi üzerinde etkili politika adımlarını izlenmeye devam ediyor.

TCMB'nin politika faizini yüzde 70'i aşan enflasyona rağmen yüzde 14'te tutuyor olması, yani TL'nin son derece yüksek negatif getirisi dövize talebi artırıyor.

Ekonomi yönetimi düzenleme değişiklikleri ile dövize talebi azaltmaya, TL'ye olan talebi artırmayı amaçlayan önlemler alıyor. Son olarak BDDK şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan adımlar attı. Dolar/TL bu adım ile 17.5'ten 17 altına gerilekten sonra nispeten daha sakin bir seyir izledi.

TCMB'nin net uluslararası döviz rezervleri, dün yayımlanan verilere göre sınırlı artış kaydederek 7.53 milyar dolar ile 20 yılın dip seviyesinden uzaklaşamadı. TCMB'nin swaplar hariç rezervleri yine hesaplamalara göre geçen hafta itibarıyla yaklaşık -55 milyar dolar seviyesindeydi.

İstanbul Analytics bu sabahki raporunda, "Türkiye'yi bekleyen en büyük sorunlardan biri önümüzdeki 12 ayda 40-50 milyar dolar arasında seyretmesi beklenen cari açık. Bu dönemde turizm gelirleri en azamisinden 30 milyar dolara varır. Yani, yaz aylarında dahi cari denge artıya dönmez, TL üstündeki baskılar devam eder" dedi.

İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen hafta 16.03'e kadar geriledikten sonra yeniden haziran'ın ilk haftasında işlem gördüğü 16.60'lı seviyelere yükseldi.

Dolar/TL bu sabah saat 08.39'da 16.7500/16.7700 seviyesinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise geçen haftayı 823/833 seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasalarda asgari ücret artışının 500-600 baz puan civarında hesaplanan enflasyonda yükseltici etkisi de izlenirken Hazine vergi muafiyetlerinin bu yıl 90.6 milyar TL'ye yükseleceğini belirtti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalara bakıldığında, yükselen enflasyon nedeniyle Japonya hariç neredeyse her ülkenin politika sıkılaştırması ve bu nedenle küresel büyümenin lokomotifi olan ekonomilerin resesyona gireceği kaygılarının şekillendirdiği ilk yarıda pekçok piyasa yara aldı.

ABD'nin S&P 500 endeksi 1970'ten bu yana en keskin düştüğü ocak-haziran dönemini geride bırakırken, ABD Hazine tahvil getirileri, Deutsche Bank tahminlerine göre geçen altı ayda iki yüzyıldan daha uzun sürenin en hızlı artışını kaydetti.