Endişeler etkisini gösterdi: New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,93 azalışla 32.351,35 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,17 azalarak 4.040,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 kayıpla 11.788,53 puana indi.
Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine yönelik endişelerle endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.
AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARININ DEVAMINA İŞARET EDİLDİ
Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar agresif faiz artırımlarının devamına işaret etmişti.
Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Öte yandan ABD'de ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanan Walmart ve Target gibi büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesi de yüksek enflasyona ilişkin korkuları teyit etti.
Walmart'ın dün açıklanan bilançosunun ardından Target'ın da beklenenden kötü gelen bilançosu sonrası şirketin hisseleri yüzde 25'e yakın değer kaybetti.
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