Endişeler hafifledi, petrol fiyatı yükseldi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 13:02

Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artarak 90,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,70 dolardan alıcı buldu. Dün 92,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,03 dolar seviyesinde tamamladı.

Fiyatlardaki yükselişte, petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 270 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü talep endişelerini hafifletti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.