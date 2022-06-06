Endişler petrolde fiyatın artmasına sebep oluyor: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Haziran 2022)
Dünyada petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri fiyatları artırmaya devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda cuma günkü kapanışa göre artış kaydederek 120,46 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,53 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın temmuz ayına ilişkin ham petrol satışları için fiyatları artırması etkili oldu. Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik petrol satışlarında fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltti.
OPEC ÜRETİM ARTIRMA KARARI ALMIŞTI
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.
Öte yandan, Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Mayıs-3 Haziran haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 574'te kaldı.
Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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