Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Gözler OPEC toplantısında
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? İşte brent petrolde son durum...
Dün 115,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 116,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,64 azalışla 114,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 114,51 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Rusya'ya yönelik ambargoyla arzda daralma yaşanması ihtimaline karşı Suudi Arabistan'ın üretimini artırabileceğine yönelik haber akışı etkili oldu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması talep toparlanmasının yaşandığı dönemde ortaya çıkabilecek arz sıkıntılarına yönelik endişeleri tetikledi.
Pazartesi günü alınan kararın ardından fiyatlar 120 doların üzerini test etti. Bu nedenle eylülde yapılması planlanan üretim artışının, temmuz ayına çekilebileceği belirtiliyor.
GÖZLER OPEC TOPLANTISINDA
Piyasalar söz konusu kararın değerlendirileceği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı. Suudi Arabistan tarafından yapılabilecek üretim artışına rağmen, uzmanlar toplantıda OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikasını değiştirmeyebileceğini de değerlendiriliyor.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 181 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 67 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla azalış, talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 115,15 ile 115,57 dolar aralığının direnç, 114,10 ile 113,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Video Haberler
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
- Korkutan görüntü: Su kırmızıya döndü
- Ailenin tartışması polis merkezinde bitti
- Nehir bataklığa döndü!
- Sultangazi'de motosikletteki siparişi çaldılar
- Öldürdüğü kişinin başında Sela okudu
- Ayşe Varol'u yaralayan emekli polis yaşamına son verdi
- Anne ve bebeğinin ölümüne neden oldu;'Geçmiş olsun' dedi
- Sağanak sonrası göçük: Anne ve 2 oğlu öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ağzını bozdu
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- İfadeleri ortaya çıktı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi