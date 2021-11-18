Endonezya Merkez Bankası 'faiz' kararını açıkladı
Endonezya Merkez Bankası politika faizine ilişkin kararını açıkladı.
Ekonomik büyümeyi desteklerken para birimini sabit tutmak isteyen Endonezya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3.5'te tuttu.
Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo oranını şubat ayından bu yana tuttuğu rekor düşük seviye olan yüzde 3.5 seviyesinde bıraktı.
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