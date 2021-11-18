Endonezya Merkez Bankası 'faiz' kararını açıkladı

Endonezya Merkez Bankası politika faizine ilişkin kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2021 Perşembe, 13:11
Endonezya Merkez Bankası 'faiz' kararını açıkladı
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Ekonomik büyümeyi desteklerken para birimini sabit tutmak isteyen Endonezya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3.5'te tuttu.

Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo oranını şubat ayından bu yana tuttuğu rekor düşük seviye olan yüzde 3.5 seviyesinde bıraktı.


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