Enerji devlerinde satın alma iddiaları: Hisseler uçuşa geçti!

İngiltere merkezli enerji şirketi BP'nin hisse fiyatı, Shell'in potansiyel satın alma girişimiyle ilgili çıkan haberlerin ardından çarşamba günü hızlı bir yükseliş yaşadı. Wall Street Journal tarafından gündeme getirilen bu iddialar yatırımcıların ilgisini artırdı.

Ancak yükseliş uzun sürmedi. Shell cephesinden gelen, “Böyle bir planımız yok” açıklaması, hisse fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu.

'NESLİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI' OLABİLİR

Shell’in BP’yi satın alma ihtimali daha önce Bloomberg tarafından da gündeme getirilmişti. Haberde, Shell'in mayıs ayında bu olasılığı değerlendirdiği belirtilmişti.

Wall Street Journal ise söz konusu birleşmenin “Bir neslin en büyük petrol anlaşması” olabileceğine dikkat çekti. Bu ifade, piyasalarda yankı uyandırdı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE FİNANSAL RİSKLER ÖN PLANDA

BP’nin son dönemdeki yenilenebilir enerjiye geçiş planları, yönetim değişiklikleri ve operasyonel sorunları, şirketi yatırımcıların odak noktası haline getirdi. Aynı zamanda artan finansal yükümlülükler, olası alıcılar açısından ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.

RBC Capital Markets analistleri bu riskleri değerlendirerek, söz konusu yükümlülükleri “zehirli kadeh” olarak nitelendirdi. Analistler, yatırımcıların BP hisselerine temkinli yaklaşmaları gerektiğini vurguladı.

SEKTÖRDE TARİHİ BİR BİRLEŞME OLASILIĞI TARTIŞILIYOR

Shell ya da başka bir büyük enerji şirketinin BP’yi satın alma ihtimali, piyasalarda hem heyecan hem de belirsizlik yarattı. Uzmanlar, böyle bir birleşmenin gerçekleşmesi durumunda, bunun Donald Trump döneminden bu yana ABD'deki en büyük satın alma işlemlerinden biri olabileceğine dikkat çekiyor.