EPDK elektrik zam oranlarını açıkladı: İşte mesken, sanayi ve tarım tarifeleri listesi

Türkiye genelinde milyonlarca abonenin faturasını değiştirecek düzenlemeler resmiyet kazandı. Elektrikte yapılan %25’lik zammın ardından, doğalgazda da özellikle yüksek tüketim yapan konutları ve sanayiyi etkileyecek tarihi bir artışa gidildi.

ELEKTRİKTE MESKEN ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

EPDK’nin yaptığı açıklamaya göre, maliyet artışları nedeniyle elektrik tarifelerinde tüm abone grupları için artışa gidildi.

Mesken (Ev) Aboneleri: %25 zamlandı.

Tarımsal Faaliyetler: %24,8 artış.

Kamu ve Özel Hizmetler: %17,5 artış.

Sanayi (Orta Gerilim): %5,8 artış.

Yeni Fatura Hesabı: Bu zamla birlikte, aylık 100 kWh elektrik tüketen bir ailenin faturası 323,8 TL olarak belirlendi.

DOĞALGAZDA KADEMELİ DÖNEM

BOTAŞ’ın yayımladığı yeni tarifeye göre, doğalgazda artık Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki ayrı fiyatlandırma uygulanacak. İllerin aylık ortalama tüketiminin %75’inden fazlasını tüketenler, Kademe-2 fiyatı üzerinden faturalandırılacak.

Konut tarifelerinde birinci kademeye yüzde 37 ikinci kademeye ise yüzde 132 yaz yapılırken sanayi kuruluşları ve elektrik santrallarında zam oranı yüzde 20 olarak ifade edildi. Ekmek üreticilerinin tarifelerinde ise değişiklik yapılmadı.