Enerji-İş’ten eylem: Birim sorumluluğundan alındılar

03 Ocak 2023 Salı, 17:09

Enerji-İş Sendikası, tartışmalara ilişkin Eti Maden Bandırma İşletme Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Enerji-İş Genel Başkanı Ekim Devrim Yıldıran, Eti Maden’in Atatürk’ün talimatıyla kurulduğuna işaret ederek, “Eti Maden ne mevcut yöneticilerinin ne de siyasilerindir. Dün olduğu gibi yarınlarda da emekçilerin elinde yükselen, ülkemize katma değer katan güzide bir kurum olarak yüce Türk milletinindir ve hep öyle kalacaktır” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aras ise 2022’de gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sürecinde yüksek puan alanların, mülakatlarda düşük puanlar ile elendiğini kaydetti.

Aras, “Eti Maden emekçileri, henüz bu yaşananların şokunu atlatamamışken, 2022’nin son haftasında çalışanların iş huzurunu bozan, iş ahengini yaralayan yeni görev yeri değişiklikleri fırtınası ile karşı karşıya kaldı” diye konuştu.

Aras, rotasyon adı altında birim sorumlusu pozisyonunda olan sendikalıların, başka pozisyonlarda görevlendirildiğini söyleyerek, “Bu arkadaşların sicil notları, memuriyet hayatları boyunca hep A olmasına rağmen bir anda mı yaptıkları yöneticilik görevleri için yetersiz oldukları anlaşıldı? Yoksa üstü kapalı tehditlere boyun eğmeyip, idari ve hukuki olarak haklarını arama çabaları mı neden oldu? Değişikliklerin nedeni sendikal tercihleri mi? Tenzili rütbe alan çalışanların hepsinin kadın olması bir tesadüf mü? Bu yanlışlardan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.