Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Doğalgaza zam gelecek mi?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 21:53

Güncelleme: 20.09.2024 - 21:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV'ye konuk oldu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Bayraktar faturalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazda ödeyeceği faturaların devlet olarak yüzde 60'ını biz karşılıyoruz" diyen Bayraktar, "Buna önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyoruz. Elbette bu imkan meselesi. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Faturalandırmada yeni döneme ilişkin soruyu da yanıtlayan Bayraktar, "Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşmamız daha doğru olur. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz" dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZAMSIZ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz."