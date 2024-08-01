Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:33

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:33

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Ağustos ayı itibariyle doğalgaza zam yapılacağını duyurdu. Doğalgaz zammının ne kadar olacağıysa araştırma konusu oldu. Peki, Doğalgaza zam geldi mi? Doğalgaz zammı ne zaman geçerli?

DOĞALGAZA ZAM GELDİ Mİ?

BOTAŞ, Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 zam yapıldığını bildirdi.

DOĞALGAZ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ?

BOTAŞ tarafından açıklanan yeni zammın ağustos ayı itibariyle geçerli olacağı aççıklandı. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.