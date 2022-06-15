Enerjide acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararı kapsamında "Bandırma-Edincik RES, Brş.-N-Erdek Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahında bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde tesisi planlanan proje için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Bandırma-Edincik RES, Brş.-N-Erdek Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan değişikle, petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibinin, vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisansı sona erdirilecek.
Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan karara göre, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" kapsamında görevli tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemeleri yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu ödemelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla avans alacaklarının bloke edilmesi de dahil uygulanacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenecek.
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