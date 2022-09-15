Enerjide acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de Malatya ve Bolu'da yapılacak enerji ve maden projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılma kararı yayımlandı.
Malatya ve Bolu'da yapılacak enerji ve maden projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tesis edilecek doğalgaz dağıtım sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.
Malatya il sınırlarında bulunan 4'üncü grup maden işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde bulunan ve Bolu il sınırlarındaki sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için gereken taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapılı unsurlarıyla tüm kamulaştırma bedel ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek üzere TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.
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