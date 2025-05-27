Enflasyon 2 yılda yüzde 0,35 düştü! Bakan Şimşek: 'Piyasalardaki türbülansı iyi yönetiyoruz'

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesi, dünkü manşetinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert biçimde eleştirdi. “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor” başlıklı yazıda, son iki yıldır uygulanan yüksek faiz politikasının ekonomide yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çekildi. Gazete, bu politikaların işletmeleri kapanma noktasına getirdiği ve işsizlik dalgası yarattığını iddia etti.

ALBAYRAK GRUBUNUN DURUMU

Albayrak Grubu'nun portföyünde Albayrak İnşaat, TÜMOSAN, Varaka Kağıt, Kademe A.Ş, Ereğli Tekstil, Trabzon Limanı ve TVNET gibi şirketler bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından uygulanan ekonomi politikaları, grup kurucusu Ahmet Albayrak'ın inşaattan ihracata, temizlikten tekstile ve tarım aracı üretimine kadar uzanan şirketlerini zorluyor.

Artan döviz kuru ve faizler nedeniyle söz konusu şirketlerin rekabet gücü zayıflıyor. Öte yandan grubun faaliyet alanı olan inşaat sektöründeki maliyetlerin artması ve konut fiyatlarının düşmesi de Albayraklar grubunu zorluyor. Grubun gazetesi olan Yeni Şafak'ın Şimşek'in politikalarına yönelik eleştirilerinde bu durumun belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

BAKAN ŞİMŞEK’İN KKTC’DEKİ AÇIKLAMALARI

Bakan Şimşek ise bugün KKTC’de uzun bir aradan sonra kameralar karşısına çıktı. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" konferansında konuşan Şimşek, küresel meydan okumalara rağmen Türkiye’nin güçlü bir konumda olduğunu vurguladı. Türkiye’nin savunma sanayi, inşaat, turizm, sağlık turizmi, oyun sektörü ve dizi ihracatı gibi hizmet alanlarında küresel rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Şimşek, Batı ile ekonomik entegrasyonun önemine değinerek, Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemesi halinde iki taraf arasındaki ticaret hacminin katlanarak artacağını belirtti. ABD ile ekonomik iş birliği imkanlarının da genişlediğine dikkat çekti. Ayrıca dijital dönüşüm ve iklim değişikliği konularında Türkiye ve KKTC’nin işbirliği yapabileceğini söyledi.

'PİYASALARDAKİ TÜRBÜLANSI İYİ YÖNETİYORUZ'

Konuşmasında, Türkiye’nin sürdürülebilir yüksek büyüme temellerini attığını ve hem brüt hem net döviz rezervlerinde artış olduğunu ifade eden Şimşek, risk primi ve kur oynaklığının azaldığını belirtti. “” dedi.

Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini söyleyen Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 20’ye kadar gerilediğini, genel enflasyonun da yıl içinde düşmeye devam edeceğini kaydetti. Bu durumun yatırımları artıracağını ve ekonomiye olumlu yansıyacağını aktardı. İç talepteki yavaşlama, düşen petrol fiyatları, yerli petrol ve doğal gaz üretimindeki artış ile yeşil dönüşümün dış ticaret açığını azaltabileceğini ifade etti.

REVİZE ÜSTÜNE REVİZE EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, 2024 Kasım ayında 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmini kısa sürede revize edildi. Revize üzerine revize yapılan enflasyon tahminlerinde son olarak ocak ayında Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla bu oran yüzde 27,1'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 7 Şubat tarihinde yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'e revize etmişti.

ENFLASYON 2 YILDA YÜZDE 0.35 DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Haziran 2023 tarihinde göreve başladı. Göreve geldiğinde enflasyon oranı yüzde 38.21 seviyesindeydi. İki yılın ardından açıklanan son verilere göre ise enflasyon yüzde 0.35 düşerek yüzde 37,86 seviyesine indi.