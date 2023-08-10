Enflasyon ATM'leri de vurdu: 20 TL yerine artık 200 TL koyuyorlar...
Para basımının çoğalmasıyla birlikte son aylarda bankamatiklerden yeni üretilen paralar da çekilmeye başlandı. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, milyonlarca yurttaşın fark etmediği bir ayrıntıyı sosyal medya hesabından duyurdu.
İktidarın uyguladığı politikalar sonucunda patlayan enflasyonla birlikte TL'nin değeri hızla erirken, tedavüldeki 200 TL'lik banknot sayısı astronomik hızda artıyor.
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yıl mayıs ayı sonunda 607 milyon 139 bin olan piyasadaki 200 TL'lik banknot adedi, bu yılın mayıs ayı sonunda 1 milyar 179 milyon adedi aştı. Sadece bir yılda 200 TL'lik banknot adedindeki artış oranı yüzde 94’e ulaştı.
ATM’lerdeki değişikliği Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu X'te açıkladı.
Babuşcu'nun açıklaması şöyle:
"Banka ATM kasalarında para konmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Her bölüme bir çeşit banknot konulmaktadır. 10,20,50,100,200 TL banknotlar her bölüme ayrı ayrı yerleştirilmektedir.
Son zamanlarda bazı bankalar 10 TL banknotların yerine de 200 TL banknotlar koymakta.
Çünkü başka türlü para yetiştirememekte."
Öte yandan Babuşcu bankacılardan gelen bilgiye göre 'bazı bankaların 20 TL yerine de 200 TL banknot koymaya başladığını' aktardı.
Bankacılardan gelen bilgiye göre bazı bankalar 20 TL yerine de 200 TL banknot koymaya başladı. https://t.co/VXYLSmGxCd— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) August 10, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Motorine dev zam yolda!
- Günlük kiralık evde katlettiler!
- Yine Hazine malına otel