Enflasyon ATM'leri de vurdu: 20 TL yerine artık 200 TL koyuyorlar...

Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:36

Güncelleme: 10.08.2023 - 16:36

İktidarın uyguladığı politikalar sonucunda patlayan enflasyonla birlikte TL'nin değeri hızla erirken, tedavüldeki 200 TL'lik banknot sayısı astronomik hızda artıyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yıl mayıs ayı sonunda 607 milyon 139 bin olan piyasadaki 200 TL'lik banknot adedi, bu yılın mayıs ayı sonunda 1 milyar 179 milyon adedi aştı. Sadece bir yılda 200 TL'lik banknot adedindeki artış oranı yüzde 94’e ulaştı.

ATM’lerdeki değişikliği Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu X'te açıkladı.

Babuşcu'nun açıklaması şöyle:

"Banka ATM kasalarında para konmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Her bölüme bir çeşit banknot konulmaktadır. 10,20,50,100,200 TL banknotlar her bölüme ayrı ayrı yerleştirilmektedir.

Son zamanlarda bazı bankalar 10 TL banknotların yerine de 200 TL banknotlar koymakta.

Çünkü başka türlü para yetiştirememekte."

Öte yandan Babuşcu bankacılardan gelen bilgiye göre 'bazı bankaların 20 TL yerine de 200 TL banknot koymaya başladığını' aktardı.