Enflasyon beyaz yakalıları vurdu! Yemeden içmeden kesildiler

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:27

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:29

AGS Global Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve beyaz yakalıların enflasyon döneminde tüketim davranışlarını inceleyen araştırmaya göre, beyaz yakalılar geçen yıla kıyasla en çok ev dışı yeme-içme bütçelerini kısarken, onu tatil ve seyahat bütçesi takip etti.

Türkiye'nin önde gelen holding ve kurumsal şirketlerinde profesyonel hayatını sürdüren 201 beyaz yakalının katılımıyla eylül ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre; geride bıraktığımız birkaç ayda beyaz yakalıların enflasyon nedeniyle en çok zor zorlandığı başlıklar; yüzde 59,7 ulaşım-yakıt, yüzde 55,2 ile gıda yüzde 44,8 ile giyim-ayakkabı ve aksesuar oldu. Bu harcama başlıklarını yüzde 37,3 il ev dışı yeme içme ve yüzde 32,8 ile konut-kira izledi.

Diğer yandan, beyaz yakalıların 29,9’u geçen yıla kıyasla en çok yüzde oranında ev dışı yeme-içme bütçelerini kısarken, onu yüzde 25,4 ile tatil ve seyahat takip etti. Tüketici elektroniği ile giyim, aksesuar ve ayakkabı da geçen yıla kıyasla daha az bütçe ayrılan diğer kalemler oldu.

TATİLE ÇIKANLARIN ORANI DÜŞTÜ

Araştırmaya göre, 2022 yılında yurtiçinde tatil yapanların oranı yüzde 64,2 iken, bu oran 2023 yazında yüzde 50,7'ye geriledi. Diğer yandan, bu yıl butik oteller beyaz yakalıların açık ara ilk tercihi oldu. Onu memlekete ve 5 yıldızlı otele gidenler ile kiralık ev tutanlar izledi.

Bununla birlikte, toplamda 10 beyaz yakalıdan 4'ü ise tatil yapamadığını ya da yapmayı tercih etmediğini belirtti.

ÖZEL ARAÇ DAHA AZ KULLANILIYOR

Araştırmada öne çıkan bir diğer başlık ise ulaşım maliyetleriyle mücadele yöntemleri oldu.

Buna göre beyaz yakalılar ulaşım maliyetleriyle mücadele etmek için en çok özel araçlarını daha az kullanacağını ifade ederken, onu toplu taşıma kullanmayı planlayanlar izledi.

4 beyaz yakalıdan biri ise ulaşım maliyetleriyle mücadele etmek için herhangi bir önlem almayacağını vurguladı.

"EN BÜYÜK SORUN PAHALILIK VE GÖÇMENLER"

Beyaz yakalılara 2023 yılının son çeyreğinde Türkiye'nin gündemine yerleşmesi beklenen en önemli iki sorun soruldu.

Buna göre; enflasyon ve hayat pahalılığı yüzde 85 açık ara Türkiye'yi bekleyen en büyük sorunu olarak kodlanırken, onu yüzde 44,8 ile göçmen sorunu takip etti.

Diğer başlıklar ise şunlar oldu; konut bulamama (yüzde 22,4), deprem (yüzde 17,9), işsizlik (yüzde 17,9) olarak sıralanıyor. Diğer yandan, İklim krizi ise jeo-politik tansiyonda artış ve susuzluk tehlikesiyle birlikte son sıralarda yer aldı.