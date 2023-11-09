Türkiye’de bankalar “çok kâr ettikleri” görüntüsünden kurtulmak için enflasyon muhasebesine geçmeyi talep ediyor

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:56

Güncelleme: 09.11.2023 - 09:58

Reuters haber ajansı, Türkiye’de bankaların enflasyon muhasebesine dahil edilmek için yetkililere talepte bulunmaya hazırlandığını yazdı.

Bundan birkaç hafta önce Türkiye’de 20 yıl sonra enflasyon muhasebesine dönüleceği açıklanmıştı.

Ancak geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Belki finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız" diyerek bankaların enflasyon muhasebesinden muaf tutulabileceğini söylemişti.

Enflasyon muhasebesi, şirketlerin finansal tablolarını daha gerçekçi bir zemine oturturken daha yüksek vergi verilmesinin önüne geçiyor.

Reuters’a konuşan üç bankacılık sektörü temsilcisi ise özel sektörün yararlanacağı koşullardan bankaların da faydalanmak istediğini dile getirdi.

Özellikle de geçim sıkıntısının yoğun olduğu bu günlerde bankacılık sektörünün çok yüksek kâr elde ettiği görünümünden kurtulmak istediği vurgulandı.

Bu yüzen sektörün bakanlık ile bir toplantı talep edeceği öne sürüldü.

Bankacılık sektörünün kârı geçen yıl yüzde 366 artmıştı. 2023’ün ilk dokuz ayında ise bu oran yüzde 50’de kaldı. Geçen yıl enflasyon ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Reuters’a konuşan bir bankacılık sektörü temsilcisi, enflasyon muhasebesine geçilmesi takdirinde bankaların kârının yarısından fazlasının erimesinin beklendiğini, kimilerinin ise zarar edebileceğini aktardı.

Bir başka sektör temsilcisi ise “hükümetin bankaları enflasyon muhasebesine sokmamasının sebebinin bankaların ödeyeceği verginin azalmasını istememesinden kaynaklandığını” öne sürdü.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemlere verilen bir isim.

Türkiye’de enflasyon muhasebesinin ne zaman ve nasıl uygulanması gerektiği yasalarla belirlenmiş durumda.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile 2021, 2022 ve 2023 hesap dönemlerinde koşullar oluşsa bile enflasyon muhasebesinin uygulanmayacağı açıklanmıştı.

Ancak şimdi Şimşek’in açıklamasıyla enflasyon muhasebesinin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.

Daha önce bu konuyla ilgili ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, şirketlerin ürünlerine resmi enflasyon verilerinin üzerinde zamlar yaparak gerçek enflasyonun etkileriyle başa çıkmaya çalıştığını söylemişti.

BBC Türkçe’ye konuşan Arzova, “Böylece ürünlerin fiyatları şişiyor, bu da enflasyonu daha da körüklüyor” demiş ve bu durumun şirket kârları üzerinde tahribat yarattığını açıklamıştı:

“Enflasyon muhasebesine geçilmediği için şirketler çok büyük kârlar elde ediyormuş gibi görünüyor; ancak bunlar gerçekçi kârlar değil. Aslında şirketler elde etmedikleri kârlar üzerinden devlete vergi ödüyor.”