Ekonomik kriz yurttaşın belini bükerken kamu filosuna eklenen lüks Mercedes dikkat çekti

22 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 1 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı geçen ay 1 Adet Mercedes-Benz S 400 D 4matic L Inspiration almak için ihaleye çıktı. Piyasa değeri 10 milyon TL olan otomobile ayrıca opsiyonel donanımlar da eklendi.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) lüks otomobil markası Alman Mercedes’in en pahalı serilerinden birini almak için ihaleye çıktı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın filosunda da Mercedes S serisi olan Maybach zırhlı modelleri yer alıyor. DMO üzerinden yapılan ihalede hangi kuruma alındığı bilinmese de bu modelin Erdoğan’a yakın isimlere alındığı biliniyor.S serisi daha önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a alınmıştı.

DMO 1 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı istisna kapsamında 16 Kasım’da ihale kararı aldı. 28 Kasım’da ise 1 Adet Mercedes - Benz S 400 D 4matic L Inspiration modeli opsiyonel donanımları ile birlikte satın alındı. Vergisiz değeri 2 milyon 434 bin 454 TL olan modelin kamuya vergisi maliyeti yaklaşık 2 milyon 269 bin 465 TL oldu.

Geçen yıl da Cumhurbaşkanlığı envanterine iki yeni Mercedes S-600 Guard modeli girmişti.

EK DONANIMLARIN MALİYETİ 2 MİLYON 656 BİN TL

Türkiye pazarından üç farklı paketle satışa çıkan model ihale edilirken opsiyonel donanımlar da talep edildi. “Exclusive Paketi” ile birlikte güvenlikten, ses sitemine kadar yeni özellikler ekleniyor. Bu özellikler arasında buzdolabı, kablosuz kulaklık, baklava dilimli deri döşemeler, yol yardım bilgisayarı da yer alıyor. Aracın siyah rengi ise ek olarak ödeme yapılması gerekiyor. Siyah renk ile birlilte siyah kavak ağacından, parlak cilalı süslemeler aracın torpidosuna eklenebiliyor. Bu eklemelerin maliyeti ise 2 milyon 656 bin 38 TL tutuyor.

YÜZDE 200 ÖTV DİLİMİNDE YER ALIYOR

3000 cc dizel motora sahip olan modelde lükse dair ne ararsanız yer alıyor. Arkada tekli olarak bulunan koltuklarda boyun ısıtma ve masaj özelliği bulunuyor. Yatabilen arka koltukların dışında aracın tüm özelliklerinin kontrol edilebildiği taşınabilir bir ekran da konumlandırılmış olarak geliyor. Araçta yer alan özelliklerden bazıları ise şu şekilde sıralanıyor: Ön camda sanal gösterge paneli, artırılmış gerçekliğe sahip sanal gösterge paneli, üç boyutlu dijital gösterge paneli, sesli komut ve OLED dokunmatik medya ekranı akıllı bilgi ve eğlence sistemi MBUX, isteğiniz doğrultusunda zamanla sizi tanıyan ve sese duyarlı komutları gerçekleştiren yazılım.

Araç her ne kadar Kamu İhale Kurumu (KİK) kayıtlarında 2 milyon 269 bin 465 TL maliyetle alınmış görünse de hem donanımı nedeniyle fiyatı hem de büyük motoru ile yüzde 220’lik ÖTV diliminde yer alıyor. Ve güncel fiyatı ek donanımları ile birlikte 12 milyona kadar ulaşıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI “BİNEMİYORUM” DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı’nın makam aracı olarak daha önce DMO tarafından alınan Mercedes’in gündeme gelmesinden sonra başkan Erbaş, o aracı kullanamadığını açıklamıştı. Geçen yıl Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’a kullandığı araçla ilgili açıklama göndermişti. Erbaş, korkularından yeni araç alamadıklarını ifade etmişti. Erbaş, “Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez Hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım."