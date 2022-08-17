Enflasyon en çok bekarları vuruyor

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:13

Finansal açıdan yaklaşıldığında evli olmanın bekar olmaktan daha avantajlı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre genç evli çiftler ve bekarlar arasındaki para farkı, enflasyon ve yükselen ev fiyatları nedeniyle daha da genişledi.

ABD Merkez Bankası St. Louis Şubesi’nin en son verilerine göre, 25 ila 34 yaşları arasındaki evli çiftlerin medyan net serveti, 2019 yılında bekar hane halklarının medyan net servetinin yaklaşık dokuz katı oldu. 2010 yılında ise evli hane halklarının medyan net servetleri sadece dört kat daha fazlaydı. St.Louis FED’in raporuna ve ekonomistlerin açıklamalarına göre, hızla yükselen enflasyon ve iki yıl süren pandeminin ardından şimdiyse bekar bireyler daha da geride kalmaya başladı.

St. Louis FED Ekonomik Eşitlik Enstitüsü Araştırmacısı Lowell Ricketts "25-34 yaş arası yaş bir geçiş dönemidir, bir hane halkı oluşumu zamanıdır ve bence finansal kaynaklarınızı başka biriyle bir araya getirip getiremeyeceğiniz önemlidir" diyor.

Evli insanlar da enflasyonun etkilerini hissediyor. Ancak bir yastıkta kocayan çiftler, genellikle iki kişilik gelire ve birikmiş varlıklarla sahip oluyor. St. Louis FED’in araştırmasına göre, evliler daha fazla servet birikimine ve önemli ölçüde daha az borca sahip oluyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, servetlerin birleştirmesi, son on yılda evli çiftlere özellikle yardımcı oldu. Zira birçok hane halkının serveti artan konut fiyatları ve güçlü borsa performansıyla birleşti.

Buna karşın daha geç yaşlarda evlenme akımı yaygınlaştıkça tek başına yaşayan hanelerin sayısı da artıyor. Söz konusu durum daha fazla bekar insanın tamamen kendi başına birden fazla finansal zorlukla mücadele edeceği anlamına geliyor. WSJ haberine göre, araştırma şirketi Freddie Mac'in verileri, son kırk yılda tek kişilik hanelerin sayısı neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor. Gençlerin evlilik kararlarını ertelemesiyle birçok insan önceki nesillerin onların yaşlarında çoktan ulaştığı hedeflere erişebilmek için mücadele eder hale geliyor.

ÇİFTLER EV ALMA HEDEFİNE DAHA YAKIN

Ekonomistlere göre ev sahipliği yoluyla servet inşa etmek söz konusu olduğunda da yalnızlar daha dezavantajlı konumda. Küçük bir ev satın almak geçmişte yalnız bireyler için mümkün olsa da fiyatların yükselmesiyle bu şartlar son dönemde gittikçe zorlaştı. ABD’li emlak firması Redfin’in verilerine göre konut satın alınabilirlik seviyeleri 2022 yılında 1989’dan bu yana en kötü seviyelerine ulaştı. Rakamlara göre ABD’de son iki yılda ev fiyatları yüzde 44 arttı.

BEKAR KADINLAR EN ZOR DURUMDA

Evlenmeyen kadınlarsa servet üretme konusunda bekar erkeklerle karşılaştırıldığında ek zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Wall Street Journal'ın analizine göre, cinsiyete dayalı ücret farkı, üniversite mezuniyetinden üç yıl sonra genişlemeye başlıyor. Erkeklerden önemli ölçüde daha uzun yaşayan kadınlar ayrıca emeklilik yıllarını yalnız başına finanse etmek için ek baskılarla karşı karşıya kalıyor.

YALNIZLAR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA

Bekar insanlar sağlık veya diğer büyük sorunlar nedeniyle potansiyel felaketlerle de karşı karşıya kalabilir. Evli çiftler acil durum tasarrufları ve diğer finansal hazırlıklar üzerinden olası darbeleri yumuşatabilirken bekarlar aynı desteği sağlayamayabilir.

Brookings Enstitüsü Aile Çalışmaları Kıdemli Araştırmacısı Isabel Sawhill evli çiftlerin avantajlarına dikkat çekerek, “Partnerinizle acil durumlar için hazırladığınız bir yol haritanız var. Sizi kurtarmaya yardım edecek birileri var. Bu çok önemli” ifadelerine yer verdi.