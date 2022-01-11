Enflasyon endişesi TL'yi vurdu

11 Ocak 2022 Salı, 09:41

Yurtiçi yerleşik tüzel kişiler, döviz tevdiat hesapları ve altın hesaplarının TL vadeli mevduat hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esasları düzenleyen tebliğ kapsamına alındı.

Böylece bireysellerden sonra kurumsallar için de dövizden TL'ye geçiş teşvik edilirken kur riski ise yine kamu tarafından üstlenilmiş olacak.

Piyasalarda borçlanma maliyetleri artan Hazine'nin bugün düzenleyeceği iki ihale ve ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Hazine dün 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ve beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile yaklaşık 7 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine'nin borçlanma maliyetleri artmaya devam etti.

HAZİNE'NİN BORÇLANMA VERİLERİ ARTTI

Hazine bir yıl önce gerçekleştirdiği 5 yıllık borçlanma maliyeti yüzde 13.42 iken dünkü borçlanma maliyeti yüzde 26.34 oldu. Bu verilere göre, Hazine'nin borçlanma maliyeti bir yıl öncesine göre TCMB'nin faiz indirimlerine rağmen 1,300 baz puan artmış durumda.

Hazine bugün ise 5 yıl vadeli TLREF endeksli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Bugünkü ihalelerden özellikle 7 yıl vadelide güçlü talep bekleniyor. İhalelerde sabit kuponlu borçlanmalara zayıf, değişken borçlanmalara ise daha yüksek ilgi beklentisi sürüyor.

Öte yandan her yıl olduğu gibi yılın ilk günlerinde Hazine'nin eurobond ihracına çıkıp çıkmayacağı da piyasada takip ediliyor.

FED ETKİSİ

TL yurtiçi dinamiklerle yön bulmaya çalışırken uluslararası piyasalarda Fed'in öngörülenden daha hızlı faiz artırımına gideceği beklentileri ABD tahvil faizlerini yükselterek doların değerini artırırken, bazı riskli varlık ve para birimlerinden çıkışı beraberinde getirdi.

Yeni yıl öncesi işlem hacimlerindeki düşük seyrin bu hafta itibarıyla yerini artan hacimlere bırakması beklenirken bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yarın ise ABD enflasyon verileri yakından izlenecek.

Powell, yeniden başkan adaylığına ilişkin bugün gerçekleşecek olan ve muhtemelen faiz artırımlarının odak noktasında olacağı oturum için hazırlanan konuşmasında "yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini" engellemek için adım atacağını ifade etti.

20 MİLYAR DOLAR REZERV KAYBI

Dolar/TL bu sabah 13.72/13.79 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 15.55/15.72 seviyesindeydi. Dolar/TL, tarihi 18.4 zirvesinden 10'a doğru geriledikten sonra TCMB rezervlerinden döviz arzına rağmen yönünü yukarı çevirmişti. TCMB 5 doğrudan müdahale dahil Aralık ayında yaklalık 20 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin yüzde 25'ini satın alacağını açıkladı.

TL'NİN GETİRİSİ İYİCE DÜŞECEK



Enflasyonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açıyor.

Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

DOLAR TALEBİ DEVAM EDİYOR



Faizlerde herhangi bir artırım olmayacağını açıklayan hükümet, kur korumalı mevduat gibi TL'yi bireysel tasarruf sahipleri için daha çekici kılacak finans ürünleri tasarlamış olsa da aralık sonu mevduat verileri bireylerin dolar talebinin devam ettiğini gösterdi.

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL'yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 100 milyar TL'nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş görece düşük kaldı.

PİYASA FAİZLERİ ARTIYOR

Hükümetin TL'nin çekiciliğini artırmak için yeni araçlar çıkarıp çıkarmayacağı, enflasyonu düşürmek için ne adımlar atacağı yakından izlenecek. Yılsonunun geride kalmasına rağmen piyasa faizlerinde ise artış devam ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 24.96'ya yükselerek geçen hafta gördüğü yüzde 24.87 zirvesini aştı. Dün son işlem ise yüzde 24.91 seviyesindeydi.

Piyasa faizleri de zararı Hazine tarafından üstlenilen kamu bankaları haricinde benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Erdoğan'ın yatırım için düşük faiz istekliliğine rağmen ticari kredi faizlerinde özellikle son haftada belirgin artışlar yaşanıyor. TCMB haftalık verilerinde sadece mortgage faizlerinde yükseliş olmadığını ülke genelinde tüm faizlerin yükseldiğini gösteriyor.