Enflasyon inşaat maliyetlerine de yansıdı: Konut fiyatları yükselecek

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Kabadayı, önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün ana gündem maddesi olacağını belirterek “Dönüşüm metrekareye sıkıştı. Kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanması gerekiyor, burada yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Hak sahiplerinin ile anlaşma süreleri çok uzuyor. Deprem sonrasında İstanbul’da yoğun talep aldık” dedi.

Her yerde bir enflasyon baskısının olduğunu, bu durumun konut üretimini azalttığını kaydeden İnanç Kabadayı sözlerini şöyle sürdürdü:

İZMİR’E 6 MİLYAR TL YATIRIM

“Hızlıca bu talebi karşılamak lazım. Konuta erişim sağlanmalı. Döviz kuru artıyor, faiz artışı bekleniyor. Bu ekonomik aktiviteyi durdurmamalı. Üretim tarafında da yaz ayları daha durağan geçecek. Maliyetler artacak.”

İstanbul ve İzmir’de üç yıl içinde yedi yeni projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan Ege Yapı, İzmir’in gözde bölgesi Urla Kekliktepe’de 73 müstakil villayı satışa sundu. 1 milyar 100 milyon TL yatırımla hayata geçecek Kekliktepe projesi 24 ay sonra teslim edilecek. Ege Yapı, İzmir’e Urla Yağcılar, Alsancak ve Dikili olmak üzere geliştireceği projelere 6 milyar TL yatırım yapacak.