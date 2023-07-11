Enflasyon karşısında çare arayan yurttaş kart ve kredilere yüklendi: Faiz borçları kar topu gibi

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Kredi kartları ve bireysel krediye ilk beş aylık dönemde 114.6 milyar lira faiz ödendi. KOBİ’lerin kredi borçları 2 trilyon 785.7 milyar, tarım sektörünün borçları ise 445.8 milyar liraya çıktı. Bankaların net kârı da bu yılın ilk beş ayında yüzde 44.1 oranında artarak 190 milyar TL’yi aştı. Krizdeki yurttaş hem hızla borçlanmaya devam ediyor hem ödemeyemediği borçları için icralık oluyor.

CHP TBMM Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, bu konuda öne çıkan detaylar şöyle: