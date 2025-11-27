Enflasyon, kira fiyatları, işsizlik... Yurttaşın hayatını zindan eden ekonomik sebepler belli oldu!

ASAL Araştırma, Kasım 2025 döneminde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı. 2 bin 15 kişinin katıldığı araştırmada, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunları belirlendi.

Katılımcıların yüzde 22,6’sı kira ve konut fiyatlarındaki artışı, yüzde 17’si gıda fiyatlarındaki yükselişi, yüzde 10,5’i yüksek enflasyonu, yüzde 5,4’ü faiz oranlarını ve yüzde 5,3’ü elektrik, su, aidat ve doğalgaz maliyetlerini ekonomik sorunlar arasında öncelikli gördü.

Diğer sorunlar arasında ekonomi yönetimi (yüzde 4,9), işsizlik (yüzde 4,2), üretimde yetersizlik (yüzde 4,0), akaryakıt fiyatları (yüzde 3,8) ve vergi oranlarının yüksekliği (yüzde 3,5) yer aldı. Liyakatsizlik (yüzde 3,3), eğitim (yüzde 3,0), sosyal eşitsizlik (yüzde 2,7), kamuda israf (yüzde 2,2) ve diğer konular (yüzde 2,6) da katılımcılar tarafından dile getirildi. Ankete katılanların yüzde 1,8’i ise sorun olmadığını belirtirken, yüzde 3,2’si fikir beyan etmedi.

Anket, halkın ekonomik kaygılarının önceliklerini net şekilde ortaya koyarken, kira ve gıda fiyatlarının yurttaşın gündeminde öne çıktığını gösteriyor.