TÜİK enflasyon verileri başta emekli ve memur maaş zam oranı olmak üzere kira artış oranı gibi pek çok verinin belirlenmesinde de belirleyici rol oynuyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

2025 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Ekim Cuma saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

Bir önceki anket döneminde 20,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,5 milyar dolara yükseldi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor.