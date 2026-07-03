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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyonu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyonu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

3.07.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyonu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde milyonlarca memur, emekli, işçi, ev sahibi ve kiracının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyonu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
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Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları için belirleyici olacak haziran ayı enflasyon verisi öncesinde geri sayım sona yaklaşıyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyonu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

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2026 HAZİRAN ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verileri 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Haziran enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları netleşirken, 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi de tamamlanmış olacak. Aynı açıklamayla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı kesin zam oranları da belli hale gelecek.

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