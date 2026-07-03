Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları için belirleyici olacak haziran ayı enflasyon verisi öncesinde geri sayım sona yaklaşıyor. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Haziran enflasyonu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

2026 HAZİRAN ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verileri 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Haziran enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları netleşirken, 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi de tamamlanmış olacak. Aynı açıklamayla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı kesin zam oranları da belli hale gelecek.