Enflasyon rakamları açıklandı... Sigara ve alkolde ÖTV arttı
Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkole, özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı da değişti. Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14.82 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayındaki üretici ve tüketici enflasyon oranları da belli olmuş oldu.
İlk 6 aylık enflasyon oranları alınacak ücret ve zamlar üzerinde etkili olurken, üreticilerin enflasyonu da mal ve hizmetlere gelecek ürünler üzerinde etkili oluyor. Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olurken, ilk 6 aydaki üretici enflasyonu da yüzde 14,82 olarak gerçekleşti.
Alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 14,82 olarak belirlendi.
Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak.
Cumhurbaşkanı’nın bu oranı değiştirme yetkisi var ancak şu ana kadar bu yetki kullanılmadı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl bu artışla alkollü içeceklere gelecek zam oranının belli olduğuna dikkati çekerek Twitter’dan “Şu ana kadar Cumhurbaşkanı aksine bir yetki kullanmadığı için alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’si otomatik olarak ilk altı aylık ÜFE artış oranında yani yüzde 14,82 olarak zamlanacak, “güncellenecektir!” ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar Cumhurbaşkanı aksine bir yetki kullanmadığı için alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’si otomatik olarak ilk altı aylık ÜFE artış oranında yani %14,82 olarak zamlanacak, “güncellenecektir!”— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) July 5, 2023
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